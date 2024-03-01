Mehmet Şimşek'in PMI imalat endeksi yorumu: Sanayi üretiminde yıla iyi bir başlangıç yaptık Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bugün İSO'nun açıkladığı imalat endeksindeki iyileşmeye işaret eden bir mesaj paylaşarak, gelişmenin devam edeceğini belirtti.

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Ocak ayında 49,2 olan İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) manşet satınalma yöneticileri endeksinin (PMI), şubatta 50,2'ye yükselerek son 8 ayda ilk kez faaliyet koşullarında iyileşmeye işaret etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, satınalma yöneticileri endeksinin 50’nin üzerine çıktığına dikkat çekerek sanayi üretiminin yıla iyi bir başlangıç yaptığını dile getirdi.

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), 8 ay sonra 50’nin üzerinde gerçekleşerek imalat sanayinde büyümeye işaret ediyor." dedi.

"İmalat sanayi daha da güçlenecek"

Bakan Şimşek, bugün İSO'nun açıkladığı veri ile ilgili değerlendirmesini "sanayi üretiminde yıla iyi bir başlangıç" olarak yorumladı ve şu ifadelerle sürdürdü: