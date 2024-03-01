Mehmet Şimşek'in PMI imalat endeksi yorumu: Sanayi üretiminde yıla iyi bir başlangıç yaptık

Ocak ayında 49,2 olan İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) manşet satınalma yöneticileri endeksinin (PMI), şubatta 50,2'ye yükselerek son 8 ayda ilk kez faaliyet koşullarında iyileşmeye işaret etti.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, satınalma yöneticileri endeksinin 50’nin üzerine çıktığına dikkat çekerek sanayi üretiminin yıla iyi bir başlangıç yaptığını dile getirdi.
Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), 8 ay sonra 50’nin üzerinde gerçekleşerek imalat sanayinde büyümeye işaret ediyor." dedi.
"İmalat sanayi daha da güçlenecek"
Bakan Şimşek, bugün İSO'nun açıkladığı veri ile ilgili değerlendirmesini "sanayi üretiminde yıla iyi bir başlangıç" olarak yorumladı ve şu ifadelerle sürdürdü:
İki aydır artan PMI, sanayi üretiminde yıla iyi bir başlangıç yaptığımızı gösteriyor.
Ana ticaret ortağımız Avrupa Birliği’ndeki toparlanma ile imalat sanayi daha da güçlenecektir.
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