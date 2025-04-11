Mehmet Şimşek: Sayın Özel’e yalan söylemek ve iftira atmak yakışmıyor

AA

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün Halk TV'de katıldığı canlı yayında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i hedef alan sert ifadelerde bulundu.

Özel, Şimşek'in ekonomi politikalarını eleştirdi ve MASAK'ın operasyonlarına sessiz kalmakla suçladı.

"BİR İTİBAR SUİKASTI"

Bakan Mehmet Şimşek, buna karşın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında "Ana muhalefet partisi liderinin daha seviyeli bir dil kullanması gerekir." diyerek, şu açıklamada bulundu:

Mesnetsiz iddialarına ve suçlamalarına ilişkin yapılan birçok açıklamaya rağmen ana muhalefet liderinin şahsıma yönelik devam eden söylemleri doğrudan bir itibar suikastı olup, siyaset kisvesi altında sunulamaz.

"MASAK RAPORU DOĞRUDAN SAVCILIĞA İLETİLİR"

Ceza Muhakemesi Kanununun soruşturmanın gizliliğine ilişkin bağlayıcı hükmü gereğince Savcılık tarafından talep edilen bilgileri MASAK, hiçbir makamın görüşünü, direktifini veya olurunu almadan doğrudan Savcılığa iletir.

RAPORDA VERİ VAR, YORUM YOK

Sayın Özel’in bahsettiği rapor, sadece veri içeren teknik bir doküman olup herhangi bir yorum içermemektedir. MASAK’ın mevzuatı uyarınca uzman/uzman yardımcısı ünvanı fark etmeksizin hazırladığı tüm raporlar aynı hukuki etkiye ve geçerliliğe sahiptir.

"DAHA SEVİYELİ BİR DİL GEREK"

Ana muhalefet partisi liderinin daha seviyeli bir dil kullanması gerekir, Sayın Özel’e yalan söylemek ve iftira atmak yakışmıyor.

ÖZGÜR ÖZEL NE DEMİŞTİ?

Özel, Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından yükselen döviz kurlarına karşı Merkez Bankası rezervlerinin harcanmasına yönelik olarak, "Şimşek 'Yapmayın' demedi, pozisyon açmadı ve dedi ki: 'Rezervler bir gün satılmak için biriktirilir". O gün bugün mü? O gün bugün mü? Utanmaz adam, çıldırıyorum." dedi.

Mehmet Şimşek'e sert sözlerle yüklenen Özel, "Mehmet Şimşek kendine bağlı MASAK’ın siyasi operasyona kullanılmasına sessiz kalmıştır. Mehmet Şimşek bu darbenin mali ayağıdır." diye de konuştu.