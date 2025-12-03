Mehmet Şimşek: Son 2,5 yılın en düşük aylık enflasyonu gerçekleşti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayı enflasyonunu açıkladı.

TÜFE, kasımda aylık bazda yüzde 0,87, yıllık bazda ise yüzde 31,07 olarak kayıtlara geçti.

Buna göre enflasyon, yıllık bazda son 48 ayın en düşük seviyesine geriledi.

Verinin açıklanmasının ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla enflasyon verisine ilişkin şu yorumda bulundu:

"AYLIK ENFLASYONDAKİ ILIMLI SEYRİN DEVAM ETMESİNİ BEKLİYORUZ"

Kasımda yıllık enflasyon son dört yılın en düşük seviyesi olan yüzde 31,1’e geriledi ve 2024 yılı Mayıs ayına göre iyileşme 44 puanı aştı. Yıllık temel mal enflasyonu yüzde 19’un altına düştü.

"GIDA ENFLASYONU NORMALLEŞTİ"

Ekim aylarında uzun dönem ortalamasının oldukça üzerinde gerçekleşen gıda enflasyonu kasımda normalleşti. Aylık enflasyondaki ılımlı seyrin aralıkta devam etmesini bekliyoruz.

DEZENFLASYON SÜRECİNE KATKI SAĞLAYACAK TEMEL UNSURLAR

Mehmet Şimşek, 2026 yılında dezenflasyon sürecine katkı sağlayacak temel unsurları ise şöyle sıralardı:

-Destekleyici küresel finansal koşullar ve ılımlı emtia fiyatları

-Sıkı para politikası

-Güçlenen finansal istikrar

-Destekleyici maliye politikası

-Vergi ve harç güncellemeleri ile yönetilen/yönlendirilen fiyatların bütçe imkânları dâhilinde enflasyon hedefleriyle uyumlu belirlenmesi

-Eğitimde kural bazlı fiyatlama

-Enflasyondaki düşüşün devamıyla beklentilerdeki iyileşmenin hızlanması

-Gıda, konut ve enerji başta olmak üzere birçok alanda uygulanan arz yönlü politikalar

Fiyat istikrarını merkeze alan programımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz.