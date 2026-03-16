Katar: Hürmüz Boğazı'nın açık kalması herkes için önemli

İsrail'in ABD desteğiyle İran'a saldırmasının ardından İran, 2 Mart'ta, Hürmüz Boğazı'nı geçişlere kapattığını ve geçmeye çalışan gemilere saldıracaklarını açıklamıştı.

Bu açıklamanın ardından petrol fiyatları yükseldi ve jeopolitik gerginlik karşılıklı açıklamalarla tırmandı.

"HÜRMÜZ'ÜN KAPATILMASI HERKES İÇİN TEHDİT"

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, düzenlediği basın toplantısında, mal ve enerji taşımacılığı açısından önemli bir yere sahip olan Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasının herkes için tehdit oluşturduğunu belirtti.

"BOĞAZ'IN AÇIK KALMASI İÇİN TEMAS DEVAM EDİYOR"

Enerji güvenliğine yönelik her türlü ihlali reddettiklerini kaydeden Ensari, "Hürmüz Boğazı'nın açık kalmasını sağlamak için çeşitli taraflarla temasların devam ettiğini" kaydetti.

"İRAN'IN ARAP ÜLKELERİNE YÖNELİK SALDIRILARI DURDURULMALI"

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin dün İran'ın bölgedeki ABD üsleri ve hedeflerine saldırılarına değinerek "Saldırılarının yalnızca bölgedeki Amerikan üslerini ve çıkarlarını hedef aldığını, bölge ülkeleriyle birlikte, saldırıya uğrayan hedefler hakkında bir soruşturma komitesi kurmaya hazır." oldukları yönünde yaptığı açıklamaya da işaret eden Ensari, şunları kaydetti:

İhtiyaç duyulan şey bir soruşturma komitesi değil, Doha ve diğer Arap ülkelerine yönelik İran saldırılarının derhal durdurulmasıdır.



