Mehmet Şimşek: Suriyeliler vergi vermek zorundalar ve veriyorlar Kamuoyunda Suriyelilerin Türkiye'de açtığı işletmelerde vergi ödemediği yönünde çıkan iddialara Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten yanıt geldi.

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AA

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 2024 yılı bütçesi üzerine TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, enflasyondaki hedeflere, para politikasına, yapılan desteklere ve sık sık gündem getirilen yabancılardan vergi alınıp alınmayacağı konusuna değindi.

Bakan Şimşek, Meclis kürsüsünden bakanlığının 2024 yılı bütçesi üzerine sunumunu gerçekleştirirken, "Suriyeliler vergi vermiyor" eleştirilerine de yanıt verdi.

"Suriyeliler vergi vermek zorundalar ve veriyorlar"

Suriyelilerden vergi alınmadığına yönelik iddiaların doğruyu yansıtmadığını belirten Şimşek, şu ifadeleri kullandı:

Bir eleştiri geldi. Dediler ki ‘Suriyeliler vergi vermiyor.’ Ülkemizde bulunan yabancılar, şirket kurarlarsa kurumlar vergisine, işletme açarak şahsi faaliyetlerde bulunuyorlarsa gelir vergisine tabidir. Ülkemizde bulunan Suriyeliler veya başka bir ülke uyruklarına yönelik herhangi bir ait bir özel vergi istisnası yoktur. Suriyeli veya başka ülke uyruklu insanlara yönelik herhangi bir vergi istisnası yoktur. Suriyeliler vergi vermek zorundalar ve veriyorlar.

"Kayıt dışı çalışma sadece Türkiye'deki yabancılarla ilgili değil"

Türkiye'de kayıt dışı çalışmanın önemli bir konu olduğuna işaret eden Şimşek, bu sorunun sadece Türkiye'deki yabancılarla ilgili olmadığını söyledi.

Türkiye'de kayıt dışı çalışma yüzde 50'den 27'ye düştü

Kayıt dışı oranın yüksek olduğunu dile getiren Şimşek, şu bilgiyi aktardı:

Biz kayıt dışı çalışma oranını düşürdük. Yüzde 50'lerden yüzde 27'lere kadar getirdik ama alacağımız daha mesafe var.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)