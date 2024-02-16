Mehmet Şimşek: Suudi Arabistan'ın turizm hedeflerine Türkiye yardımcı olabilir Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Türkiye'nin Suudi Arabistan'daki turizm faaliyetlerine destek vererek hizmet ihracatına katkı yapılmasını değerlendirdi.

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AA

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye-Suudi Arabistan Yatırım ve İş Forumu sırasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakan Şimşek, sorulara verdiği cevaplarda Suudi Arabistan'ın iddialı turizm hedeflerinin gerçekleştirilmesi için Türkiye'nin yardımcı olabileceğini belirterek bu alanlarda iş birliğinin, hem Türkiye'nin hem Suudi Arabistan'ın menfaatine olduğunu belirtti.

Bakan Şimşek, hizmet ihracatının 100 milyar doların üzerine çıktığını ve daha da artırılması noktasında Suudi Arabistan'daki turizm iş birliklerini önemsediklerini aktardı.

"Türkiye, Suudi Arabistan'ın turizm hedeflerin gerçekleştirilmesinde yardımcı olabilir"

Suudi Arabistan'ın çok iddialı turizm hedefleri bulunduğunu dile getiren Şimşek, "Türkiye, bu hedeflerin gerçekleştirilmesinde yardımcı olabilir. Çünkü bizim mevsimler örtüşmüyor; onların turizm mevsimi kış, bizimki genelde yaz ve sonbahardır." diye konuştu.

"Suudi Arabistan'daki tesislerin yapılmasına ve işletmesine katkıda bulunabiliriz"

Şimşek, Türkiye'nin inşaat sektöründe çok muazzam birikimi olduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

Oradaki tesislerin yapılmasına ve işletmesine katkıda bulunabiliriz. Oraya tur operatörlerimiz ile turist götürmeye de katkıda bulunabiliriz. Dolayısıyla Türkiye ile Suudi Arabistan'ın bu alanlarda iş birliği yapması hem bizim hem onların menfaatine. Tur operatörlerimiz yazın buraya nasıl turist getiriyorlarsa, para kazanarak, oraya da turist götürebilirler. Biz artık turizmde dünyada ilk 5'teyiz. Yani 2022'de turist sayısında 4. sıradaydık. Bizim 2023 rakamlarımız belli. Dünya rakamları belli olunca belki muhtemelen yine 3. veya 4. sırada olabiliriz. Dolayısıyla Türkiye'nin bu konuda çok ciddi birikimi var.

"Hizmet ihracatını çok önemsiyoruz"

Bakan Şimşek, amaçlarının hizmet ihracatını büyütmek olduğunu belirterek, 2023 yılında bu alanda 100 milyar doların üzerine ulaştıklarını, bu rakamı 2024'te daha da büyütmek istediklerini söyleyerek şu bilgileri verdi:

Hizmet ihracatına Maliye olarak çok güçlü destek veriyoruz. Yüzde 80 matrah indirimi sağladık. Yani diyelim ki Türkiye'den siz herhangi bir ülkeye belli alanlarda hizmet ihracatında bulunursanız fiilen ödeyeceğiniz vergi çok çok düşük düzeyde olacak. Yüzde 80 oranlı bir matrah indirimi var, o da önemli.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)