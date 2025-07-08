Mehmet Şimşek: Enflasyonun 2027'de tek hanelere inmesini hedefliyoruz

Türkiye Katılım Bankaları Birliği ile Birleşik Krallık İhracatın Finansmanı Kuruluşu (UK Export Finance), İslami Finans Zirvesi'ni düzenliyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Londra'da düzenlenen İslami Finans Zirvesi'nin açılış konuşmasını yaptı.

Mehmet Şimşek, konuşmasında Türkiye ekonomisine ait son durumu değerlendirerek, ekonomik programın şoklara karşı direncini kanıtladığını belirtti.

Şimşek, küresel ekonominin bu yıl yüzde 2,3 ila 2,5 büyümesinin beklendiğini ancak bu oranın yeterli olmadığını sözlerine ekleyerek, son 20-25 yılda Türkiye’nin gelişmekte olan ülkeler ortalamasının üzerinde büyüdüğüne dikkati çekti.

"ENFLASYONUN 2027'DE TEK HANELERE İNMESİNİ HEDEFLİYORUZ"

Bakan Şimşek, Londra'da İslami Finans Zirvesi'nde "Programımız kapsamında, enflasyonun 2027'de tek hanelere inmesini hedefliyoruz. Oldukça iyi ilerleme sağlıyoruz. Geçen yıl enflasyon, yüzde 72 seviyesindeydi. Şu anda yüzde 35'te. Kırılganlıkları azalttık ve ekonomimizin dayanıklılığını artırdık. Son birkaç ayda gerçekten zorlu süreçlerden geçtik ve uyguladığımız programın Türkiye'yi şoklara karşı dirençli hale getirdiği kanıtlandı." açıklamasında bulundu.

"İSLAMİ FİNANS, KRİZ DÖNEMİNDE DAYANIKLIĞINI ARTIRDI"

İslami finansın kriz dönemlerinde dayanıklılık sağladığını vurgulayan Şimşek, sektörün toplam büyüklüğünün 5,3 trilyon dolar seviyesinde olduğunu hatırlattı.

"KÜRESEL FİNANSAL VARLIKLAR İÇİNDE İSLAMİ FİNASIN PAYI YÜZDE 1"

Bakan Mehmet Şimşek, İslami finansın küresel finansal varlıklar içindeki payının sadece yüzde 1 olduğunu söyleyerek, bu alanda katedilecek uzun bir yol olduğunu ifade etti.

"TÜRKİYE 10. SIRADA, HEDEF İLK 5'E GİRMEK"

Türkiye'nin İslami finans alanında 136 ülke arasında 10. sırada yer aldığını belirten Şimşek, hedeflerinin ilk 5'e girmek olduğunu açıkladı.

"RİSK PRİMİ DÜŞTÜ"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin ekonomik programının şoklara karşı dirençli olduğunun kanıtlandığını belirterek, "Türkiye’nin net döviz rezervleri haziran sonu itibarıyla yaklaşık 89 milyar dolar arttı, şu anda daha da yüksek. Uluslararası tanımlara göre rezerv yeterliliğine ulaşmış durumdayız." dedi.

ZİRVE İKİ GÜN DEVAM EDECEK

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İslami Finans Zirvesi'ne katılmak için gittiği Londra'da iki gün boyunca temaslarda bulunacak.

YATIRIMCILAR BULUŞMA

Bakan Şimşek, programı kapsamında reel sektör ve finans sektöründen üst düzey temsilcilerle düzenlenecek yuvarlak masa toplantılarına da iştirak edecek. Bu toplantılarda küresel ekonomik görünüm, ekonomi programındaki gelişmeler ve Türkiye'nin reform ajandası ele alınacak.

Şimşek, Türkiye'nin ekonomi programını ve yatırım fırsatlarını uluslararası iş dünyasına da anlatacak.

KÜRESEL İSLAMİ FİNANS PİYASASININ 5,3 TRİLYON DOLAR

Küresel İslami finans piyasasının 5,3 trilyon dolar büyüklüğe ulaştığını dile getiren Şimşek, Türkiye'de İslami finansın bankacılık sektörü varlıklarının yüzde 8'ini oluşturduğunu aktardı.

REFAH YARATMAK İÇİN BAŞKA SEÇENEK

Küresel ekonomiyi etkileyen belirsizliklere dikkati çeken Bakan Şimşek, jeopolitik riskler, yüksek borçluluk oranları, ticaret politikalarındaki engeller ve nüfusun yaşlanması gibi zorluklara değinen Şimşek, "Tüm bunlar göz önüne alındığında, küresel büyüme yavaşlıyor ve Küresel Güney'e kayıyor. Dünya ekonomisinin bu yıl yüzde 2,2 ile yüzde 2,5 arasında büyümesi bekleniyor ki bu oranlar, 10-15 yıl öncesine göre oldukça düşük. Bu koşullarda, şu soruyu sormak gerekiyor. Refah yaratmak için başka bir seçenek, başka bir model mümkün mü? İşte İslami finans tam bu noktada devreye giriyor." diye konuştu.

CARİ AÇIK

Cari açığın da daralmaya devam ettiğini söyleyen Şimşek, şöyle konuştu:

Cari açık oldukça dengesizdi ancak geçen yıla baktığımızda, altın hariç, cari fazla verdik. Bu, yıllardır süren dış dengesizliğin ardından geldi. Deprem, Türkiye'nin mali pozisyonunda büyük bir darbe yarattı, ancak tarihsel olarak çok temkinli bir mali duruşumuz var ve bu da daha düşük borçluluk oranlarında kendini gösteriyor. Geçen yıl bu oran, yaklaşık yüzde 25'ti. Dolayısıyla, mali konsolidasyon çabalarımız, Merkez Bankası'nın dezenflasyon hedeflerini destekleme arzumuzdan kaynaklanıyor.

"TÜRKİYE, ŞOKLARA KARŞI DİRENÇLİ"

Bu yıl yüzde 3,1'lik bir bütçe açığı hedefini belki tutturamayabiliriz çünkü gelir performansı beklediğimiz kadar güçlü değil. Ama bu çok büyük bir mesele değil. Kırılganlıkları azalttık ve ekonomimizin dayanıklılığını artırdık. Son birkaç ayda gerçekten zorlu süreçlerden geçtik ve uyguladığımız programın Türkiye'yi şoklara karşı dirençli hale getirdiği kanıtlandı.

"REZERVLER GÜÇLENDİ"

Şimşek, kur korumalı mevduatların Ağustos 2023’teki zirve seviyesine göre yaklaşık 130 milyar dolar gerilediği bilgisini vererek, "Rezervlerimiz güçlendi. Türkiye’nin net döviz rezervleri haziran sonu itibarıyla Mayıs 2023’e göre yaklaşık 89 milyar dolar arttı, şu anda daha da yüksek. Uluslararası tanımlara göre rezerv yeterliliğine ulaşmış durumdayız. Risk primi düşüşte, ama hala yüksek seviyede." diye konuştu.

YEŞİL DÖMÜŞÜM

Türkiye ekonomisinde yapısal dönüşüm sürecini hızlandırdıklarını dile getiren Şimşek, yeşil dönüşüm, dijital dönüşüm ve sanayide dönüşüm alanlarında kritik adımlar attıklarını ifade etti.

YAPAY ZEKA ALKYAPISI

Şimşek, Türkiye'nin Yapay Zeka Hazırlık Endeksinde gelişmekte olan ülkelerin ilerisinde olduğunu ancak gelişmiş ekonomilerin de bir parçası olmadığını ifade ederek, yapay zeka, fiber altyapısı ve veri merkezleri olmak üzere yüksek teknolojilere odaklandığını vurguladı.

EKONOMİK BÜYÜME PERFORMANSI

Dünyada gelişmiş ekonomilerde büyüme yavaşlarken Türkiye ve Hindistan dahil bazı gelişmekte olan ülkelerin ekonomik büyüme performansının yüksek olduğuna işaret eden Şimşek, Türkiye'nin eğitimli, genç ve kalifiye nüfusunun önemli bir gösterge olduğunu söyledi.

Şimşek, Türkiye'nin kişi başına düşen milli gelire oranla en önemli imalat sanayi merkezlerinden biri olduğuna dikkati çekti.

"TÜRKİYE VE İNGİLTERE, SAVAŞ BÖLGELERİNİN YENİDEN İNŞA SÜRECİNDE İŞ BİRLİĞİ YAPABİLİR"

Şimşek, Türkiye ve İngiltere'nin İslami finans alanında işbirliği yapabileceği birçok alan olduğunu vurgulayarak, İslami finansmanın geleneksel muadillerine kıyasla daha dayanıklı olduğunu ve kriz zamanlarına daha fazla istikrar ve likidite sağlayabildiğini aktardı.

Türkiye ve İngiltere'nin işbirliği yapabileceği alanlara da değinen Bakan Şimşek, "Ukrayna'da, Orta Doğu'da savaşların biteceğini umuyoruz ve burada yeniden yapılanma ihtiyacı olacak. Neden birlikte yapmayalım? İngiliz mimarlar, Türk müteahhitler. Bu alanda birçok fırsat olduğunu düşünüyorum."

OYUN EKOSİSTEMİ

Şimşek, Türkiye'nin oyun ekosisteminde, Londra'nın ardından ikinci sırada olduğunu ve Türkiye'de halihazırda 850’den fazla aktif oyun girişimi bulunduğunu belirterek, "Şimdiye kadar iki unicorn çıkardık ve 100 milyon doların üzerinde beş çıkış exit gerçekleştirdik. Batıya yeniden yöneliyoruz. Son on yılın jeopolitik durgunluğundan çıkıyoruz. ABD, AB ve İngiltere ile yakın çalışmaya devam ediyoruz." şeklinde konuştu.

PKK'NIN SİLAH BIRAKMASI

Şimşek, sözlerini terör örgütü PKK'nın silah bırakmasına ilişkin şu değerlendirmesiyle sonlandırdı: