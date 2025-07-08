Mehmet Şimşek, İslami Finans Zirvesi için Londra'da

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Katılım Bankaları Birliği ile Birleşik Krallık İhracatın Finansmanı Kuruluşu (UK Export Finance) tarafından düzenlenen İslami Finans Zirvesi'ne katılmak üzere Londra'ya gitti.

Şimşek, İslami Finans Zirvesi'ne katılmak için gittiği Londra'da iki gün boyunca temaslarda bulunacak.

ZİRVENİN AÇILIŞ KONUŞMASINI YAPACAK

Şimşek'in bugün başlayan Londra temasları yarın sona erecek.

Temasları kapsamında, Türkiye Katılım Bankaları Birliği ile Birleşik Krallık İhracatın Finansmanı Kuruluşu (UK Export Finance) tarafından düzenlenen İslami Finans Zirvesi'ne katılacak Şimşek, etkinliğin açılış konuşmasını yapacak.

YATIRIMCILARLA BULUŞACAK

Bakan Şimşek, programı kapsamında reel sektör ve finans sektöründen üst düzey temsilcilerle düzenlenecek yuvarlak masa toplantılarına da iştirak edecek.

Bu toplantılarda küresel ekonomik görünüm, ekonomi programındaki gelişmeler ve Türkiye'nin reform ajandası ele alınacak.

Şimşek, Türkiye'nin ekonomi programını ve yatırım fırsatlarını uluslararası iş dünyasına da anlatacak.

ULUSLARARASI ALANDA BAĞLANTILARI ARTIRMA ÇALIŞMALARI

Şimşek'in Londra ziyareti, Türkiye'nin İslami finans alanındaki rolünü güçlendirme ve uluslararası yatırımcılarla bağları artırma çalışmalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Şimşek, daha önce 30 Mayıs'ta, İstanbul'da düzenlenen 2'nci Dünya İslam Ekonomisi Zirvesi'nde, İslami finansın büyüme ve refahın adil paylaşımı için umut verici bir alternatif olduğunu belirtmiş ve 'İslami Finansman Kanunu' üzerinde çalıştıklarını duyurmuştu.