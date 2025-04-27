Mehmet Şimşek: Türkiye’ye ilgi çok yoğun

AA & Ensonhaber

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ABD temaslarını değerlendirdi

Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından, Uluslararası Para Fonu (IMF)-Dünya Bankası Bahar Toplantıları kapsamında gittiği ABD'deki görüşmelerine ilişkin bilgi vererek, ABD'de bir haftada 60'tan fazla toplantı yaptığını bildirdi.

"TOPLANTILARA 2 BİNDEN FAZLA YATIRIMCI KATILDI"

Burada, 2 binden fazla yatırımcı, çok taraflı kalkınma bankaları, kredi derecelendirme kuruluşları, ABD'li teknoloji şirketleri, düşünce ve sivil toplum kuruluşlarıyla görüşmelerin yanı sıra G20, IMFC ve IMF ülke grup toplantılarına katıldığını belirten Şimşek, "ABD'de bir haftada 60'tan fazla toplantı yaptık. Toplantıların özeti, Türkiye'ye ilgi çok yoğun, ekonomi programımız yakından takip ediliyor. Uzun vadeli yatırım fırsatları soruluyor." ifadelerini kullandı.