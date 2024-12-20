Mehmet Şimşek: Umman'da verimli görüşmeler gerçekleştirdik

AA

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uluslararası resmi temaslarına Karma Ekonomik Komisyonun 12. Toplantısı için Umman'a gitmişti.

Mehmet Şimşek, bu kapsamda, Umman Sultanı Özel Temsilcisi Sayyid Asaad Al-Said, Sanayi, Ticaret ve Yatırım Teşvik Bakanı Qais Mohammed Moosa Al Yousef ve Maliye Bakanı Sultan bin Salim bin Said Al Habsi ile bir araya geldi.

Görüşmelerde iki ülke arasındaki ekonomik iş birliğinin geliştirilmesine yönelik konular ele alındı.

Toplantılar çerçevesinde, her iki ülkenin özel sektör temsilcilerinin katılımıyla Türkiye-Umman Yuvarlak Masa Toplantısı da düzenlendi.

"TİCARET, YATIRIM, SANAYİ, TURİZM, ULAŞTIRMA VE TARIMDA MUTABAKAT ZAPTINI İMZALANDI"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, toplantıya dair sosyal medya hesabı üzerinden şu bilgileri verdi:

Türkiye-Umman Karma Ekonomik Komisyonu toplantısında; ticaret, yatırım, sanayi, turizm, ulaştırma ve tarım gibi pek çok alanda yol haritasını oluşturan mutabakat zaptını imzaladık.

"SERBEST TİCARET ANLAŞMASINI HIZLANDIRACAĞIZ"

Türkiye ile Körfez İşbirliği Konseyi arasında planlanan serbest ticaret anlaşmasının hızlandırılması konusunda anlaştık.

"YATIRIM FIRSATLARINI DEĞERLENDİRDİK"