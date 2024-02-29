Mehmet Şimşek ve ABD Hazine Bakanı Janet Yellen bir araya geldi Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, ABD'li mevkidaşı ile yüz yüze görüştü. Görüşmede Türkiye ve ABD'nin önemli bölgesel sorunlarını çözmek için yapılacaklar konuşuldu.

ensonhaber.com

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan ile birlikte Brezilya'nın Sao Paulo kentimde G-20'nin toplantılarına katılıyor.

G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları toplantısında bir araya gelen ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile görüşmesini sosyal medya hesabından paylaştı.

ABD Hazine Bakanlığı’ndan görüşmeye dair bir açıklama yapılarak görüşmede, “enflasyonla mücadele misyonu da dahil olmak üzere Türk ekonomi politikasının devam eden gelişimi”nin ele alındığı açıklandı.

Terörizm finansmanına karşı mücadele konuşulan konular arasında yer aldı

Ayrıca kara para aklamanın önlenmesi çabaları, terörist rejimlerinin finansmanına karşı mücadele ve yaptırımların uygulanması gibi bölgesel konuların da ele alındığı belirtildi.

"Türkiye ve ABD'nin önemli bölgesel sorunları çözmek için görüştük"

Janet Yellen, mesajında şu ifadeleri kullandı: