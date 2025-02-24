Mehmet Şimşek: Yüksek ve dengeli büyüme hedefine ulaşacağız

AA

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı mesajda; uyguladıkları programla fiyat istikrarı, mali disiplin, sürdürülebilir cari açık ile yüksek, kapsayıcı ve dengeli büyüme hedefine ulaşacaklarını bildirdi.

"EKONOMİNİN DÖNÜŞÜMÜ İÇİN YAPISAL REFORM YOL HARİTASI AÇIKLANDI"

Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün ekonominin dönüşümü için yapısal reform yol haritasını açıkladığını anımsatarak, şunları kaydetti:

Mali kuralları güçlendirerek kamu harcamalarında disiplini koruyacağız. Vergide adaleti ve etkinliği güçlendireceğiz. Ekonomide yeşil ve dijital dönüşümü sağlayacağız, yerel kalkınma hamlesi ve sanayide dönüşümle ülkemizin her bir köşesinin refah seviyesini ve üretim gücünü artıracağız.

"DENGELİ BÜYÜME HEDEFİ"