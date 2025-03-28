Mehmet Şimşek: Ziraat Bankası'nın uzun vadeli dış finansman sağlaması krediye erişimi kolaylaştıracak

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Ziraat Bankası, bugün 930 milyon dolar uzun vadeli dış finansman sağladığını duyurdu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ziraat Bankası'nın sağladığı 930 milyon dolar uzun vadeli dış finansmana ilişkin "Geniş bir coğrafyadan yatırımcıların ilgi gösterdiği uzun vadeli bu işlem, reel sektörümüzün krediye erişimini kolaylaştırmaya katkı sağlayacak." dedi.

"REEL SEKTÖRÜMÜZÜN KREDİYE ERİŞİMİNİ KOLAYLAŞTIRMAYA KATKI SAĞLAYACAK"

Söz konusu dış finansmanın önemine işaret eden Şimşek, "Programımızla artan dış finansman imkanları devam ediyor. Geniş bir coğrafyadan yatırımcıların ilgi gösterdiği uzun vadeli bu işlem, reel sektörümüzün krediye erişimini kolaylaştırmaya katkı sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

ZİRAAT BANKASI AÇIKLAMA YAPTI

Ziraat Bankası tarafından yeni bir dış finansman işleminin başarıyla tamamlandığına yönelik bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, Havale Akımlarına Dayalı Seküritizasyon Programı (DPR) altında uluslararası yatırımcılar ve 8 global banka ile 5 ve 10 yıl vadeli toplamda 930 milyon dolar tutarında ihraç gerçekleştirildiği bildirildi.

Geçen yıl yatırım yapılabilir kredi notuna sahip ilk DPR programı olma özelliği kazanan programa, Avrupa, ABD, Körfez ve Asya'yı kapsayan küresel ölçekteki finansal kuruluşlar ile uluslararası nitelikli yatırımcıların yoğun talepte bulunduğu belirtilen açıklamada, işlemin uzun vade ve düşük maliyet avantajı sunmasının yanı sıra küresel ölçekte çeşitlendirilmiş bir fonlama sağladığı aktarıldı.