Mehmet Şimşek'in 2025'teki ilk yatırımcı buluşması Londra'da

AA

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, geçen yıl yatırımcı toplantıları gerçekleştirmek üzere ABD'den Avrupa'nın çeşitli ülkelerine kadar geniş bir coğrafyada temaslar kurmuştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uluslararası yatırımcılar ve finans sektörünün önde gelen kuruluşlarının üst düzey yetkilileriyle bir araya gelmek üzere İngiltere'nin başkenti Londra'ya gidecek.

14-17 OCAK'TA LONDRA

Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, Şimşek'in bu yılın ilk yatırımcı buluşmalarını da gerçekleştireceği Londra temasları 14-17 Ocak'ta yapılacak.

Şimşek, yarın başlayacak ziyareti kapsamında ⁠uluslararası yatırımcılar, üst düzey fon yöneticileri, kıdemli ekonomistler ile finans sektörünün önde gelen üst düzey yetkilileriyle bir araya gelecek.

2025 VİZYONU KONUŞULACAK

Buradaki görüşmelerinde Şimşek, geçen yılın değerlendirmesi ve 2025 vizyonu hakkında değerlendirmede bulunacak.

TÜRKİYE EKONOMİSİ SUNUMU

Temasları kapsamında yatırımcılarla ikili ve geniş katılımlı toplantılarda bir araya gelecek Bakan Mehmet Şimşek, bu etkinliklerde yer alacak üst düzey katılımcılara Türkiye ekonomisine ilişkin sunum yapacak.