Mehmet Şimşek’in yeni durağı Lüksemburg

AA

Türkiye ekonomisine uluslararası alanda güven tazeleme adımları sürüyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu kapsamda yoğun diplomasi trafiğine bir yenisini daha ekledi.

Ekonomi yönetiminin dış temaslar takvimindeki yeni durağı bu kez Avrupa’nın önemli finans merkezlerinden biri Lüksemburg oldu.

BAKANIN DAVETİ ÜZERİNE ZİYARETTE BULUNACAK

Şimşek, Lüksemburg Maliye Bakanı Gilles Roth'un daveti üzerine gittiği ülkede, resmi temaslar gerçekleştirecek.

Şimşek, Lüksemburg Başbakanı Luc Frieden ve Roth ile ikili görüşmelerde bulunacak.

GÖRÜŞMENİN KAPSAMI

Lüksemburg Borsası (LuxSE) ve Finans Merkezi (House of Finance) üst düzey yöneticileriyle de ayrı ayrı toplantılar gerçekleştirecek Şimşek'e, görüşmelerde, Lüksemburg'un finansal altyapısı ve sermaye piyasalarına dair kapsamlı bilgi sunulması bekleniyor.

Bakan Şimşek, günübirlik temaslarının ardından gece yurda dönecek.