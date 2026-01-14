Birevim, 2026’ya “Sizi Düşünen Biri” vizyonuyla girdi

EDİTÖR: EDA TOPCU

Tasarruf finansman sektörünün önde gelen markalarından Birevim, 2025 yılına ilişkin finansal ve operasyonel performansını açıkladı. Şirket, güçlü büyüme ivmesini 2026’ya taşırken, yeni dönem marka duruşunu ve “Sizi Düşünen Biri” yaklaşımını da kamuoyuyla paylaştı.

Birevim, geçtiğimiz yıla kıyasla tasarruf sahibi sayısında yüzde 309, proje sayısında ise yüzde 342 ve sağlanan finansman tutarında yüzde 524 oranında büyüme kaydederek sektörde ivme yakaladı.

2025 PERFORMANSI BASINLA PAYLAŞILDI

Düzenlenen toplantıda Birevim Genel Müdürü Özgür Öztürk, Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Şahin, Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Müdürü Anıl Paksoy ile markanın yeni iletişim yüzü Ahmet Kural basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Toplantıda, şirketin 2025 yılı sonuçları ve 2026 stratejileri kapsamlı şekilde ele alındı.

“İNSANLARIN HAYATINDAKİ EN BÜYÜK ADIMLARDA YANINDAYIZ”

Birevim Genel Müdürü Özgür Öztürk, markanın temelinde insan odaklı bir yaklaşım bulunduğunu vurgulayarak, ev ve araç sahibi olmanın yalnızca finansal bir hedef değil, hayatın önemli dönüm noktaları olduğunu ifade etti. Öztürk, “Birevim, kurulduğu günden bu yana çok net bir inançla hareket ediyor. Bizim için ev sahibi olmak, araç sahibi olmak ya da bir iş yeri kurmak sadece finansal hedefler değildir. Bunlar, insanların hayatlarındaki en önemli dönüm noktalarıdır. Ve biz, bu kararların alındığı anlarda insanların kendilerini yalnız hissetmemesi gerektiğine inanıyoruz. Birevim, tam da bu noktada var. İnsanların hayatlarındaki en büyük adımları atarken yanında duran, süreci anlaşılır kılan, belirsizlikleri azaltan ve güven veren bir marka olarak konumlanıyoruz. Bizim işimiz sadece finansman sağlamak değil; insanların hayallerine giden yolda onlara eşlik etmek. Bu bakış açısı, bugün sizlerle paylaştığımız ‘Sizi Düşünen Biri’ yaklaşımının da temelini oluşturuyor. ” dedi.

YENİDEN YAPILANMANIN KARŞILIĞI RAKAMLARLA GELDİ

2025 yılının Birevim için yeniden yapılanma ve güçlenme yılı olduğunu belirten Öztürk, elde edilen sonuçlara dikkat çekerek şunları söyledi:

2025 yılı, Birevim için yeniden yapılanma ve güçlenme yılı oldu. Bu sürecin karşılığını hem operasyonel hem de finansal performansımızda net şekilde ortaya koyduk. Geçtiğimiz yıla kıyasla; tasarruf sahibi sayısında yüzde 309, proje sayısında yüzde 342 ve sağlanan finansman tutarında yüzde 524 oranında büyüme sağladık. Bu rakamlar, Birevim’e duyulan güvenin ve doğru stratejiyle ilerlediğimizin en somut göstergesidir.

TASARRUF FİNANSMAN SİSTEMİ GÜÇLENİYOR

Sektörün genel görünümüne de değinen Öztürk, yüksek faiz ortamında tasarruf temelli modellerin öneminin arttığını vurguladı. 2025 yıl sonu itibarıyla sektör işlem hacminin 1,5 trilyon liraya ulaştığını, tasarruf sahibi sayısının ise 1 milyonu aştığını belirten Öztürk, bu tablonun tasarruf finansman sistemine duyulan ilgiyi ortaya koyduğunu söyledi.

AHMET KURAL İLE YENİ DÖNEM İLETİŞİM HAMLESİ

Birevim’in 2026 itibarıyla başlattığı yeni iletişim yaklaşımının önemli adımlarından biri de oyuncu Ahmet Kural ile gerçekleştirilen marka yüzü iş birliği oldu. İki yıl sürecek kampanya, satış odaklı bir reklam çalışmasından ziyade, markanın insan merkezli duruşunu yansıtan stratejik bir iletişim adımı olarak konumlandırıldı.

"KAMPANYA 2 YIL SÜRECEK"

Özgür Öztürk, “2026’ya girerken Birevim için yeni bir dönem başlıyor. Bu yeni dönemde; daha yalın bir dil, daha cesaretlendirici bir duruş ve insanı merkeze alan çok daha net bir iletişim anlayışıyla yol alıyoruz. Bu anlayışın en güçlü yansımalarından biri de, 2026 itibarıyla reklam yüzümüz olarak Ahmet Kural ile başlattığımız ve 2 yıl sürecek olan kampanya oldu. Ahmet Kural; samimiyeti ve doğallığıyla Birevim’in anlatmak istediği hikâyeyle çok güçlü bir bağ kuruyor. Ortaya çıkan iş, yalnızca bir reklam filmi değil; Birevim’in insanları ev ve araba sahibi olma konusunda cesaretlendiren, onların yanında olan ve onları düşünen biri olduğunu anlatan sahici bir hikâye” değerlendirmesinde bulundu.

“SAMİMİ VE FAYDA ODAKLI BİR HİKÂYE”

Ahmet Kural ise iş birliğine ilişkin görüşlerini, “Birevim, kendi alanında sürekli büyüyen ve pazar payını genişleten, tercih edilen bir marka. Bana, bu kampanyaya yaklaşımlarını anlattılar. Seçtikleri dilin samimiyeti, anlattıklarının ve söylemek istediklerinin kapsamını çok beğendim. Tasarruf yapma ve bunu alışkanlığa dönüştürme fikrini farklı buldum. ‘Sizi düşünen biri’ fikri çok içten bir yaklaşım...” sözleriyle paylaştı.

2026 HEDEFİ: KALICI LİDERLİK

Birevim, 2025’te yakaladığı güçlü büyüme ivmesini 2026’da da sürdürmeyi hedefliyor. Şirket, tasarruf finansman sistemini daha geniş kitlelerle buluşturmayı, insanı merkeze alan yaklaşımını tüm temas noktalarında güçlendirmeyi ve sektördeki öncü konumunu kalıcı hale getirmeyi amaçlıyor.