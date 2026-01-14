Mustafa Atayık, İstanbul Kuyumcular Odası başkanlığına tekrar seçildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul Kuyumcular Odası'nda (İKO) iki dönemdir başkanlık görevini yürüten Mustafa Atayık, tek listeyle girilen seçimde yeniden başkan seçildi.

Odanın genel kurul toplantısı, kuyumcuların katılımıyla gerçekleştirildi.

Divan Başkanlığını Süleyman Akgün, Başkan Vekilliğini Mustafa Yılmaz ve katip üyeliklerini Ayhan Torsun, Emrah Acet ve Emrah Yedekci'nin üstlendiği genel kurulda mevcut Başkan Mustafa Atayık ve Birlik Grubu, tek listeyle seçime girdi.

OY BİRLİĞİ İLE SEÇİLDİ

Genel Kurulda 289 kişi oy kullandı, 1 oy da geçersiz sayıldı, 288 üyenin oylarının tümünü alan Mustafa Atayık ve Birlik Grubu, İKO'yu yönetmeye devam edecek.

YENİ YÖNETİM

İKO'yu 2026-2030 döneminde yönetecek Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu isimleri şu isimlerden oluştu:

Yönetim Kurulu: Mustafa Atayık, Mehmet Emin Alkan, İlhami Yazıcı, Turhan Gürdal, Mehmet Ali Sayat, Erdinç Demir, Garbis Gedikoğlu, Aylin Gözen, Saylan Elidaş, Ali Barış Lek, Enes Çilek.

Denetim Kurulu: Aykut Erhan, Ufuk Güneş, Necmi Gülcemal.

"AYAR VE KARAT DENETİMLERİMİZİ ARTIRARAK SÜRDÜRECEĞİZ"

İKO Başkanı Mustafa Atayık, Altın Esaslı Muhasebe Sistemi'nin (Kıymetli Maden) sektörün geleceğe taşınmasında kritik öneme sahip olduğunu vurgulayarak, üzerinde çalıştıkları birçok konuyu hayata geçirmek istediklerinden sözetti.

Özellikle en çok mesai harcayacakları konuların başında sektörün kamuoyunda bozulan imaj ve algısını düzeltmek olacağını ifade eden Atayık, "Mesleğimizde dürüst çalışan esnaf ve üreticilerimizi korumak amacıyla ayar ve karat denetimlerimizi artırarak sürdüreceğiz. Ayrıca, iki dönemdir hayata geçirmek amacıyla TBMM’de bugüne kadar tüm yetkili isimlerle sayısız görüşmeler yaptığımız ve Torba Yasa Taslağı’na girme aşamasına getirdiğimiz Kıymetli Maden Muhasebe Sistemi’ni hayata geçirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

KIYMETLİ MADEN MUHASEBESİ

"Ayar evi, ithalat-ihracat ekspertiz, pırlanta, mücevher, taş sertifikaları ve bilirkişi hizmetleriyle odamızı piyasanın en güvenilir, referans kuruluş haline getirdik." diyen Atayık, Kıymetli Maden Muhasebesi'ne geçilmesiyle sektörün üretici, toptancı ve perakendeciler gibi tüm birimleriyle kayıt altına girişinin hızlanacağını aktararak, söz konusu sistemle sektörün kamuoyundaki algısı ve imajının hızla olumlu yönde değişeceğini kaydetti.