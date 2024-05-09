Mehmet Şimşek'ten ekonomide güven mesajı

Merkez Bankası'nın döviz pozisyonu iyileşiyor..
Konuyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten açıklama geldi.
Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda swap hariç net rezervlerin nisan başından itibaren 26,7 milyar dolar arttığını bildirdi.
"Programımız çalışıyor, güven artıyor"
Programın çalıştığını ve güvenin arttığının altını çizen Bakan Şimşek şu ifadeleri kullandı:
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın döviz pozisyonu iyileşiyor, swap hariç net rezervler nisan başından itibaren 26,7 milyar dolar arttı.
Programımız çalışıyor, yeniden dengelenmeyle cari açık düşüyor, makro finansal istikrar güçleniyor ve güven artıyor.
Azalan dış finansman ihtiyacı ve hızlanan dış kaynak girişiyle rezervlerdeki olumlu seyir devam edecek.
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