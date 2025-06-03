Mehmet Şimşek’ten enflasyon değerlendirmesi: Kasım 2021’den bu yana en düşük seviye

Haber Merkezi

Kamuoyunu yakından ilgilendiren enflasyon verisi açıklandı...

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre enflasyon mayısta aylık yüzde 1.53, yıllık yüzde 35.41 olarak gerçekleşti.

Beklentiler yüzde 2 civarında gerçekleşmesi yönündeydi.

ŞİMŞEK VERİLERİ DEĞERLENDİRDİ

Açıklanan verilerin ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından mayıs ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi.

"42 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİ"

Son 12 ayda 40 puan gerileyen yıllık enflasyonun yüzde 35,4 ile 2021 yılı kasım ayından sonraki en düşük seviyesine indiğini belirten Bakan Şimşek, mal enflasyonunun son 3,5 yılın en düşüğü olan yüzde 28,7 olarak gerçekleştiğini kaydetti.

"REFAH ARTIŞI SAĞLANACAK"

Bakan Şimşek, şöyle devam etti: