Mehmet Şimşek’ten mart ayı enflasyonu değerlendirmesi

Haber Merkezi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayı enflasyonunu açıkladı.

TÜİK verilerine göre enflasyon martta, aylık yüzde 2,46 artarak yıllık 38,10 oldu. Böylece enflasyon 39 ayın en düşüğüne geriledi.

"SON DÖNEMDE YAŞANAN DALGALANMANIN ENFLASYONA ETKİSİNİN SINIRLI KALMASINI BEKLİYORUZ"

Verinin açıklanmasının ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla enflasyon verisine ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

Son 10 aydır gerileyen yıllık enflasyon martta yüzde 38,1 gerçekleşti.



Piyasalarda son dönemde yaşanan dalgalanmanın enflasyona etkisinin, sıkılaşan finansal koşullarla sınırlı kalmasını bekliyoruz.

"FİYAT İSTİKRARI HEDEFİMİZ DOĞRULTUSUNDA TÜM POLİTİKA ARAÇLARIMIZI KULLANACAĞIZ"