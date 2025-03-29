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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün İstanbul'da Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına karşın büyük Maltepe Mitingi’ni gerçekleştirdi.

Özel, İBB Başkanı İmamoğlu’nun tutuklandığı soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) hazırladığı rapora “darbe raporu” dedi.

ÖZEL, MASAK ÜZERİNDEN ŞİMŞEK'İ HEDEF ALDI

Rapor üzerinden Bakan Şimşek’e yüklenen Özel, şunları kaydetti:

Mehmet Şimşek de bu darbenin bir parçasıdır. Mehmet Şimşek de MASAK'a hazırlattığı darbe raporuyla bu darbenin ortağı olmuştur. Dünya'daki bütün ekonomi çevreleri Mehmet Şimşek'i bir otokratın emrindeki silahşör, tetikçi olduğunu görmüştür. Mehmet Şimşek diye birinin ne itibarı ne de bu ülkeye katabileceği bir şey vardır.

Mehmet Şimşek de bu darbenin bir parçasıdır. Mehmet Şimşek de MASAK'a hazırlattığı darbe raporuyla bu darbenin ortağı olmuştur. Dünya'daki bütün ekonomi çevreleri Mehmet Şimşek'i bir otokratın emrindeki silahşör, tetikçi olduğunu görmüştür. Mehmet Şimşek diye birinin ne itibarı ne de bu ülkeye katabileceği bir şey vardır.

ŞİMŞEK, İTHAMLARA KARŞI DEVLET KURUMLARININ İŞLEYİŞİNİ ANLATTI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de mali suçlarla mücadele eden kurumla ilgili şu açıklamayı yaptı.

Ana muhalefet partisi liderinin ithamlarına karşın Devlet kurumlarının işleyişi hakkında açıklama yapılması gereği hasıl olmuştur.

"MASAK RAPORLARINI SAVCILIK DIŞINDA KİMSE BİLEMEZ"

Savcılık tarafından talep edilen MASAK raporları doğrudan savcılık makamına raporlanmakta olup savcılık dışında kimsenin bilgisi ve müdahalesi söz konusu olamaz.

MASAK DAHA ÖNCEKİ İTHAMLARA YANIT VERMİŞTİ

MASAK Başkanlığı da CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Kurul'a yönelik sözleriyle ilgili, "MASAK'ın analiz ve inceleme çalışmaları, görevin niteliği gereğince, tümüyle mevzuat çerçevesinde teknik bir süreç şeklinde yürütülmekte olup hazırlanan raporlar, Başkanlık dışında hiçbir makamın bilgisine veya oluruna sunulmadan doğrudan talepte bulunan makama iletilmektedir. Bu sürece Bakanlık yönetim mercilerinin hiçbir dahlinin olması söz konusu değildir." ifadesini kullandı.