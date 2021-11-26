CNN Türk canlı yayınına katılan gazeteci Melik Yiğitel, BAE'nin Türkiye'ye yaptığı yatırımla ilgili eleştirileri iki yüzlülük olarak yorumladı.

CNN Türk'ta Hande Fırat'ın moderatörlüğünü yaptığı Gece Görüşü'nde ekonomi gündemi ele alındı.

Programın konuklarından gazeteci Melik Yiğitel, Birleşik Arap Emirlikleri ile imzalanan 10 milyar dolarlık yatırımın önemine değindi.

"İNGİLİZ, FRANSIZ OLUNCA BİR ŞEY OLMUYOR"

BAE ile geçmişte yaşanan krizlere rağmen yapılan yatırımın politik başarısızlık olarak görülmesine karşı çıkan Yiğitel, şunları söyledi:

"Bu eleştirileri anlayamıyorum, Yarım asırlık gazeteci abimiz tweet atıyor, 'Türkiye ayağa düştü..' Fransa, İngiltere olunca sorun olmuyor, Arap olunca mı sorun? Bu ne aşağılık kompleksi? Bu nasıl bir komplekstir? Sermayenin ırkı milliyeti mi olur? Katar ve BAE'nin dünyayın her yerinde yatırımı var. Futbol kulüpleri, havaalanları, bilişim şirketleri sahibi bunlar. Londra'da, Paris'te, Roma'da birileri Araplaştık diye yürüyor mu?"

Melik Yiğitel: İngiliz yatırım yapınca bir şey yok, Arap yapınca eline düştük - Video

"KATAR YATIRIMLARI DA ELEŞTİRİLDİ"

"Katar yatırımlarına da bağırıp çağırdılar. Kalemler açıldı. Adamların Türkiye'ye yatırımları, ABD'ye Avrupa'ya yaptıklarının 10'da biri. 'Burası gelecek vadediyor. Paramı buraya yatırmak istiyorum' diyor."





"TÜRKİYE İLE UZUN VADELİ ORTAKLIKLAR İSENİYOR"

"BAE Endüstri ve Teknoloji Bakanı açıkça söylüyor; 'Ziyaretimizin temel amacı, ticaret ve iş ortaklığımızı artırıp, sürdürülebilir ve başarılı yatırımlar yoluyla ekonomik değerler oluşturmak ve uzun vadeli düşünüyoruz.' diyor. Yani geleyim, kar edeyim hemen satayım değil, adam kendini bağlıyor."