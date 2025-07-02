Memur maaşı ile birlikte değişecek ödemeler

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yarın (3 Temmuz 2025) haziran ayı enflasyonunu açıklayacak.

Böylece 6 aylık emekli ve memur maaş farkları ortaya çıkacak.

Ayrıca bu artış oranı da bazı ödemeleri değiştirecek. Bu ödemelerin başlıkları şöyle:

KIDEM TAZMİNATI TAVANI

Bilindiği gibi kıdem tazminatı tavan fiyatı, memur maaş katsayısındaki artışa göre belirleniyor.

Çalışanlar her yıl için bir brüt asgari ücret tutarında kıdem tazminatı alıyor.

Kıdem tazminatı tabanı brüt asgari ücret üzerinden alınıyor.

Nihai rakam ise 6 aylık enflasyon rakamlarının kesinleşmesi sonrası Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın memur aylık katsayısı değişikliği ile belli oluyor.

65 YAŞ AYLIĞI

Memur zammı, maaş katsayılarında bir artışa neden olduğu için "65 yaş aylığı" da denen yaşlılık aylığı, engellilik aylığı, evde bakım aylığı ve desteği alanların ödemelerinde de artış olacak.

-Evde Bakım Parası

-Kronik Hastalık Parası

-Engelli Maaşı (Yüzde 40-69)

-Engelli Maaşı (yüzde 70 Üzeri)

SED ÖDEMELERİ

Sosyal destek ödemelerinden (SED) toplam 2,4 milyon vatandaş yararlanıyor.

-Çocuk (Okul Öncesi)

-Çocuk (İlköğretim)

-Çocuk (Ortaöğretim)

-Çocuk (Okumayan)

-Çocuk (Yüksek Öğretim)

-Kuruluş bakımından ayrılan gençler