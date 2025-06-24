MSB'den 'bedelli askerlik' uyarısı: Tutar güncellenecek

Bedelli askerlik hizmetinden yararlanmak isteyenleri üzecek haber Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) geldi.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, bedelli askerlik ücretine ilişkin açıklamada bulunuldu.

BEDEL VE EK BEDEL TUTARI GÜNCELLENECEK

Paylaşımda, bedelli askerlik hizmeti kapsamında geçerli olan bedel ve ek bedel tutarının 1 Temmuz'da güncelleneceği hatırlatıldı.

Devamında ise şu ifadelere yer verildi:

Mevcut bedel tutarı üzerinden bedelli askerlik hizmetine müracaat etmek isteyen yükümlülerin 30 Haziran 2025 tarihine kadar müracaat ve ödeme işlemlerini tamamlamaları önem arz etmektedir.

"1 TEMMUZ 2025 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE MEMUR AYLIK KATSAYISINA GÖRE GÜNCELLENECEKTİR"

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu bilgilendirmelerde bulundu:

Bedelli askerlik hizmeti kapsamında geçerli olan bedel ve ek bedel tutarı Askeralma Kanunu gereğince 1 Temmuz 2025 tarihinden geçerli olmak üzere memur aylık katsayısına göre güncellenecektir.



Mevcut bedel tutarı üzerinden bedelli askerlik hizmetine müracaat etmek isteyen yükümlülerin 30 Haziran 2025 tarihine kadar müracaat ve ödeme işlemlerini tamamlamaları önem arz etmektedir.

GÜNCEL BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ

Şu anda güncel bedelli askerlik ücreti 243 bin 13 lira 44 kuruş.

Ayrıca, yoklama kaçağı ve bakayalar için ek olarak 3 bin 543 lira 95 kuruş ödeme çıkıyor.

ZAM ORANLARINA GÖRE BELİRLENECEK YENİ ÜCRETLER

Eğer bedelli askerlik ücretleri yüzde 20 zamlanırsa yeni ücret 291 bin 616 lira 44 kuruşa yükselecek.

Eğer yüzde 30 zam yapılırsa, 315 bin 917 lira 47 kuruş, yüzde 40 oranında zam artışı yapılacak olursa ise, yeni ücret 340 bin 218 lira 81 kuruş olacak.