Memur maaşlarına zamda sona doğru! 5 aylık enflasyon farkına göre hesaplama

Maaşlara yansıyacak enflasyonun 6 aylık farkı, TÜİK'in 3 Temmuz Perşembe günü saat 10.00'da haziran ayının enflasyonu açıklamasıyla netleşecek.

Mayıs ayı için açıklanan enflasyona göre ise 5 aylık enflasyon netleşti.

Mayısta Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık bazda yüzde 35,41, aylık bazda ise yüzde 1,53 arttı. TÜFE'deki değişim 2025 yılı bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 15,09 artış olarak gerçekleşti.

MEMUR MAAŞI ZAM ORANI: 14

Son açıklanan enflasyon verisiyle birlikte, Toplu Sözleşme'den gelen zamla birlikte; memur ve memur emeklilerinin de zam oranı yüzde 14 oldu.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI: 49 BİN 547,64 LİRA

Buna göre en düşük memur maaşı, 5 aylık farka göre 43 bin 726 liradan yüzde 14 zamla 6 bin 121,64 lira artışla 49 bin 547,64 liraya çıktı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MEMUR MAAŞI: 22 BİN 363,38 LİRA

En düşük memur emeklisi maaşı da 19 bin 617 liradan 2 bin 746,38 lira zamla birlikte 22 bin 363,38 lira oldu.

DERECE - NET GÖREV AYLIĞI / 2025 Ocak-Haziran (TL) / 2025 Haziran-Temmuz (TL)

ŞUBE MÜDÜRÜ: (Üniversite Mezunu) 1/4 / 66 bin 358 liradan, 75 bin 684,12 liraya

MEMUR: (Üniversite Mezunu) 9/1 / 45 bin 555 liradan, 51 bin 932,70 liraya

UZMAN ÖĞRETMEN: 1/4 / 58 bin 663 liradan, 66 bin 875,82 liraya

ÖĞRETMEN: 1/4 / 52 bin 935 liradan, 60 bin 345,90 liraya

BAŞKOMİSER: 3/1 / 64 bin 481 liradan, 73 bin 508,34 liraya

POLİS MEMURU: 8/1 / 58 bin 938 liradan, 67 bin 189,32 liraya

UZMAN DOKTOR: 1/4 / 109 bin 154 liradan, 124 bin 435,56 liraya

HEMŞİRE: (Üniversite Mezunu) 5/1 / 53 bin 465 liradan, 60 bin 950,10 liraya

MÜHENDİS: 1/4 / 67 bin 691 liradan, 77 bin 167,74 liraya

TEKNİSYEN: (Lise Mezunu) 11/1 / 47 bin 224 liradan, 53 bin 835,36 liraya

PROFESÖR: 1/4 / 96 bin 374 liradan, 109 bin 866,36 liraya

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ: 7/1 / 63 bin 877 liradan, 72 bin 819,78 liraya

VAİZ: 1/4 / 55 bin 332 liradan, 63 bin 78,48 liraya

AVUKAT: 1/4 / 63 bin 637 liradan, 72 bin 546,18 liraya