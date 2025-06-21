Emekli maaşı netleşiyor! Beş aylık enflasyon farkına göre en düşük emekli maaşı

Maaşlara yansıyacak enflasyonun 6 aylık farkı, 3 Temmuz Perşembe günü saat 10.00'da haziran ayının enflasyonu açıklanınca netleşecek.

Mayıs ayı için açıklanan enflasyona göre ise 5 aylık enflasyon netleşti.

Mayısta Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 35,41 ve aylık yüzde 1,53 arttı. TÜFE'deki değişim 2025 yılı bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 15,09 artış olarak gerçekleşti.

5 AYLIK MAAŞ ZAM ORANI: YÜZDE 15,09

Mayıs ayı enflasyon farkına göre ise 5 aylık farkla en düşük SSK ve Bağ-Kur maaş zam oranı yüzde 15,09 oldu.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI: 16 BİN 652,37 LİRA

Buna göre de en düşük SSK ve Bağ-Kur maaşı olan 14 bin 469 lira yüzde 15,09 ve 2 bin 183,37 lira zamla birlikte en az 16 bin 652,37 lira olacak.

MEMUR MAAŞI ZAMMI

Son açıklanan enflasyon verisiyle birlikte memur ve memur emeklilerinin de zam oranı yüzde 14 oldu.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI: 49 BİN 547,64 LİRA

Buna göre en düşük memur maaşı, 5 aylık farka göre 43 bin 726 liradan yüzde 14 zamla 6 bin 121,64 lira artışla 49 bin 547,64 liraya çıktı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MEMUR MAAŞI: 22 BİN 363,38 LİRA

En düşük memur emeklisi maaşı da 19 bin 617 liradan 2 bin 746,38 lira zamla birlikte 22 bin 363,38 lira oldu.