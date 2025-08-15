Memur-Sen Toplu kamu sözleşmesi için Vedat Işıkhan'la görüştü

Memur ve memur emeklilerini ilgilendiren 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi için ikinci zam teklifinin açıklanması bekleniyor.

Bu aşamada Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Bakan Vedat Işıkhan ile görüştüm, teklifin bugün gelmesi gerekiyor. Masanın toplanması ve müzakere edilebilir bir teklifin acilen gelmesi, kamu görevlilerimizin ve emeklilerimizin beklentilerinin karşılanması son derece önemli." şeklinde açıklama yaptı.

"VEDAT IŞIKHAN İLE GÖRÜŞTÜM"

Ali Yalçın, mesajında şu ifadeleri kullandı:

Kamu Görevlileri Sendikaları Heyet Başkanı olarak Kamu İşveren Heyeti Başkanı ve aynı zamanda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Vedat Işıkhan ile görüşme gerçekleştirdim.

"MÜZAKERELERİN BİTMESİNE 4 GÜN VAR"

Kamu görevlileri ve emeklilerimiz işveren tarafından gelecek ikinci teklifi bekliyor. Şu ana kadar teklifle ilgili bir cümle hala kurulmadı. Kanun gereği müzakere süresinin tamamlanmasına son 4 gün var. Çalışma Takvimine göre bugün ikinci teklifin gelmesi gerekirdi.

HÜKÜMETİN 2026-2027 İÇİN İLK TEKLİFİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Hükümet tarafının 8. Toplu Sözleşme döneminde hükümetin ilk teklifini şöyle dile getirmişti.

2026’nın ilk 6 ayı: Yüzde 10

2026’nın ikinci 6 ayı: Yüzde 6

2027’nin ilk 6 ayı: Yüzde 4

2027’nin ikinci 6 ayı: Yüzde 4