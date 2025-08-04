Memur-Sen: Toplu sözleşme sürecinde hizmet kollarının ön müzakereleri tamamlandı

Memurların ve emeklilerin 2026-2027 yıllarını kapsayacak haklarını belirleyecek 8. Dönem Toplu Sözleşme süreci devam ediyor.

Toplu sözleşme, 4 milyona yakın kamu görevlisi, 2 milyondan fazla emekliyi kapsıyor.

Memurların zam sürecinde görüşmeler 1 Ağustos'ta başladı. 11 hizmet kolu için toplantılar sürüyor.

HİZMET KOLUNDA MÜZAKERELER TAMAMLANDI

Bu anlamda hizmet kollarına ilişkin ön müzakereler tamamlandığını bildiren Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, sosyal medya hesabı üzerinden şu açıklamada bulundu:

8. Dönem Toplu Sözleşme süreci işliyor, hizmet kollarına ilişkin ön müzakereler tamamlandı.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda gerçekleştirilen görüşmelerin 3. gününde;





Ulaştırma Hizmetleri,





Bayındırlık, İnşaat ve Köy Hizmetleri,





Tarım ve Ormancılık Hizmetleri,





Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri



kollarımıza ilişkin tekliflerin ön müzakereleri yapıldı.