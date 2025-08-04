Memur-Sen: Toplu sözleşme sürecinde hizmet kollarının ön müzakereleri tamamlandı

Memurların ve emeklilerin 2026-2027 yıllarını kapsayacak haklarını belirleyecek 8. Dönem Toplu Sözleşme süreci devam ediyor.
Toplu sözleşme, 4 milyona yakın kamu görevlisi, 2 milyondan fazla emekliyi kapsıyor.
Memurların zam sürecinde görüşmeler 1 Ağustos'ta başladı. 11 hizmet kolu için toplantılar sürüyor.
HİZMET KOLUNDA MÜZAKERELER TAMAMLANDI
Bu anlamda hizmet kollarına ilişkin ön müzakereler tamamlandığını bildiren Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, sosyal medya hesabı üzerinden şu açıklamada bulundu:
8. Dönem Toplu Sözleşme süreci işliyor, hizmet kollarına ilişkin ön müzakereler tamamlandı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda gerçekleştirilen görüşmelerin 3. gününde;
Ulaştırma Hizmetleri,
Bayındırlık, İnşaat ve Köy Hizmetleri,
Tarım ve Ormancılık Hizmetleri,
Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri
kollarımıza ilişkin tekliflerin ön müzakereleri yapıldı.
"MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRÜYORUZ"
Kamu görevlilerimizin emeğini, beklentisini ve alın terini merkeze alan tekliflerimizin hayata geçmesi için mücadelemizi sürdürüyoruz.
MEMURLARIN 8. DÖNEM TOPLU SÖZLEŞME TEKLİFİ
Memur-Sen'in 2026-2027 yıllarını kapsayacak 8. Dönem Toplu Sözleşme teklifi:
2026 için 6’şar aylık dönemler itibariyle;
{10.000 TL (Taban Aylığı)+ yüzde 10 (Refah Payı) + yüzde 25} + {yüzde 20} olmak üzere toplamda yüzde 88 artış.
2027 için 6’şar aylık dönemler itibariyle;
{7.500 TL (Taban Aylığı) + yüzde 20 + {yüzde 15} olmak üzere toplamda yüzde 46 artış.