Memur-Sen'den tüm ünvanlardaki kamu görevlilerine zam talebi

AA

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, tüm ünvanlardaki kamu görevlilerine zam talebinde bulundu.

Bazı ünvanlardaki memurlara zam yapılması planlanan kanun teklifi gündemde iken Yalçın, zammın tüm ünvanları kapsamasını istedi.

Ali Yalçın, "Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" ile bazı kamu görevlilerinin maaşlarına yapılması planlanan zammın, tüm memurları kapsayacak şekilde genişletilmesini talep etti.

KANUN TEKLİFİ DEĞERLENDİRİLDİ

Yalçın, yaptığı açıklamada, TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek ilgili kanun teklifiyle bazı ünvanlardaki kamu görevlilerinin maaşlarına yapılması planlanan ilave artış düzenlemesini değerlendirdi.

"7. DÖNEM TOPLU SÖZLEŞMEDE GÜNDEME GETİRMİŞTİK"

Memur-Sen olarak 7. Dönem Toplu Sözleşme masasında birçok ünvana ilişkin teklifler sunduklarını hatırlatan Yalçın, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bu artışlara olumsuz yaklaştığını belirtti.

"ZAM BÜTÜN MEMURLARI KAPSASIN"

Kanun teklifiyle bazı ünvanlardaki memurlara yapılması planlanan zammın sosyal taraflara danışılmadan yapılmasının doğru olmadığı değerlendirmesini yapan Yalçın, "Zammın, kamu görevlilerimizin genelini kuşatacak şekilde yapılmasını istiyoruz. Zam beklentisi içerisindeki tüm ünvanlar görülsün, kademeli ve hakkaniyetli olarak kamu görevlilerinin tamamına bu artış yayılsın istiyoruz." ifadelerini kullandı.