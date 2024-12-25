Memur ve emekli maaşlarında sona doğru

Özel Haber

Asgari ücretin yüzde 30 zamla birlikte 22 bin 104 liraya çıkmasıyla birlikte gözler emekli ve memurlara çevrildi.

Emekli ve memurların maaş zammı için 6 aylık enflasyonun belli olması gerekiyor.

Şu ana kadar 5 aylık enflasyon açıklandı.

MAAŞLAR NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Memur ve emeklilerin zam oranı, Türkiye istatistik Kurumu'nca (TÜİK) 3 Ocak'ta aralık ayının enflasyonunun açıklanmasının ardından kesinlik kazanacak.

SSK-BAĞKUR EMEKLİ MAAŞLARI NEYE GÖRE BELİRLENİYOR?

Türkiye'de emekli maaşları yılda iki kez belirleniyor. Maaşlar, TÜİK'in açıkladığı 6 aylık enflasyon farkı kadar zam alıyor.

REFAH PAYI

Son yıllardaki uygulamaya göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu orana refah payı düzenlemesi yapıyor. Bu yıl da beklenen, emekli maaş artışının bu şekilde gerçekleşmesi.

SON AÇIKLANAN VERİ ÜZERİNDEN HESAP

Bu arada Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) aralık ayı piyasa katılımcıları anketi sonuçlandı. Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi yüzde 45,28 oldu. Piyasa katılımcıların yıl sonu enflasyon beklentisi memur ve emekli maaşındaki hesapların yenilenmesine neden oldu.

SSK-BAĞKUR EMEKLİ MAAŞ ZAM BEKLENTİSİ: YÜZDE 16,54

Yeni verilere göre, temmuz-kasım dönemindeki beş aylık enflasyon SSK ve Bağkur emeklileri için yüzde 14,57’lik bir zammı garantiledi.

Merkez Bankası verilerine göre, aralık ayında enflasyonun yüzde 1,72 gerçekleşmesi durumunda SSK ve Bağkur emeklileri için ocak zammı yüzde 16,54’e çıkacak.

2025 OCAK-TEMMUZ 2024 EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI: 14 BİN 567 LİRA

Şu anda 12 bin 500 lira olan en düşük emekli maaşı, yüzde 16,54’lük zamla 14 bin 567 liraya yükselecek.

MEMUR MAAŞLARI NEYE GÖRE BELİRLENİYOR?

Memur maaşları yılda iki kez belirleniyor. Toplu sözleşmeden doğan hak ile enflasyon farkı hesaplanıyor.

2025 OCAK-TEMMUZ MEMUR MAAŞI ZAM ORANI BEKLENTİSİ: YÜZDE 12,62

Buna göre memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşme zammına ek olarak yüzde 4,15 enflasyon farkı ile toplamda yüzde 10,4’lük bir artış elde etti.

Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yapılacak toplam zam oranı ise yüzde 12,62 olarak öngörülüyor.

2025 OCAK-TEMMUZ EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI:

Yüzde 12,62’lik zam sonrası, 39 bin 177 lira olan en düşük memur maaşı 44 bin 121 lira olacak.

2025 OCAK-TEMMUZ EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİ MAAŞI:

17 bin 587 lira olan en düşük memur emekli aylığı ise 19 bin 806 liraya çıkacak.

NE ZAMAN HESAPLARA YATIRILACAK?

Emekliler 15 Ocak 2025'te zamlı maaşlarını alabilecekler.

Normal çalışan memurlarlar da 15 Ocak 2025'te maaşlarını alacaklar. Farkları ise daha sonra ay sonuna doğru yatacak.

Memurlar maaşlarını ayın 15'inde, SSK emeklileri ayın 17-26'sı arasında ve Bağkurlular ise 25-28'i arasında alıyor.