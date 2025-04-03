Memur ve emeklilerin 3 aylık maaş enflasyon farkı belli oldu

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Memur ve emeklilerin maaş zam oranı netleşiyor.

Memur ve emeklilerin maaş zam oranını etkileyecek 3 aylık enflasyon farkı belli oldu.

Memur maaşları ve emekli maaşları yılda iki kez zamlanıyor.

Bu zam oranında enflasyon farkı etkili oluyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bugün mart ayı enflasyonunu açıklayınca maşlara yansıyacak toplam 3 aylık oran da ortaya çıkmış oldu.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİ MAAŞ ZAM ORANI: YÜZDE 10,9

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş zammı, enflasyonun 6 aylık farkı kadar oluyor.

Bu şartlarda yüzde 10,06 zam oranı netleşti.

Toplam enflasyon: Yüzde 10,06

EN DÜŞÜK SSK VE BAĞ-KUR MAAŞI

2025 Ocak-Temmuz'da en düşük emekli maaşı 14 bin 469 TL olmuştu. bugünkü rakamlarla en düşük emekli maaşının 15 bin 924,5 TL'ye çıkması bekleniyor.

MAAŞ ARTIŞLARINA ÖRNEKLER

Maaşı 14 bin 469 TL olan SSK ve Bağ-Kur emeklisi maaşı 15 bin 924,5 TL'ye çıkacak.

Maaşı 15 bin TL olan SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşı 16 bin 509 TL'ye çıkacak.

Maaşı 20 bin TL olan SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşı 22 bin 180 TL'ye çıkacak.

Maaşı 25 bin TL olan SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşı 27 bin 522,5 TL'ye çıkacak.

Maaşı 30 bin TL olan SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşı 33 bin 18 TL'ye çıkacak.

MEMUR MAAŞ ZAM ORANI: YÜZDE 9

Memur ve memur emeklilerinin maaş zammı, enflasyonun 6 aylık farkı ile birlikte toplu sözleşmeden kazanılan hakkın birleşimiyle hesaplanıyor.

Toplam enflasyon: Yüzde 10,06

Oluşan enflasyon farkı: Yüzde 3,83

7. Dönem toplu sözleşmesi: Yüzde 5

Toplam kümülatif zam: Yüzde 9

EN DÜŞÜK EMEKLİ MEMUR MAAŞI

En düşük memur emekli maaşı, bu şartlarda 19 bin 916 TL'den 21 bin 708,44'e çıkacak.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI

En düşük memur maaşı ise 41 bin 91 TL'den 44 bin 789,19 TL'ye yükselecek.

MAAŞ ARTIŞLARINA ÖRNEKLER

ÜNVAN: 2025 Ocak-Haziran / 2025 Temmuz-Aralık

ŞUBE MÜDÜRÜ- (Üniversite Mezunu) 1/4: 66 bin 358 TL / 72 bin 330,22 TL

MEMUR- (Üniversite Mezunu) 9/1: 45 bin 555 TL / 49 bin 555 TL

UZMAN ÖĞRETMEN 1/4: 58 bin 663 TL / 63 bin 942,67 TL

ÖĞRETMEN 1/4: 52 bin 935 TL / 57 bin 699,15 TL

BAŞKOMİSER 3/1: 64 bin 481 TL / 70 bin 284,29 TL

POLİS MEMURU 8/1: 58 bin 938 TL / 64 bin 242,42 TL

UZMAN DOKTOR 1/4: 109 bin 154 TL / 118 bin 977,86 TL

HEMŞİRE - (Üniversite Mezunu) 5/1: 53 bin 465 TL / 58 bin 276.85 TL

MÜHENDİS 1/4: 67 bin 691 TL / 73 bin 783,19 TL

TEKNİSYEN - (Lise Mezunu) 11/1: 47 bin 224 TL / 51 bin 474,16 TL

PROFESÖR 1/4: 96 bin 374 TL / 105 bin 47,66 TL

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1: 63 bin 877 TL / 69 bin 625,93 TL

VAİZ 1/4: 55 bin 332 TL / 60 bin 311,88 TL

AVUKAT 1/4: 63 bin 637 TL / 69 bin 364,33 TL

AY AY 2025 YILI ENFLASYONU

Enflasyon ocakta, aylık yüzde 5,03 artarak yıllık 42,12 oldu.

Enflasyon şubatta, aylık yüzde 2,27 artarak yıllık 39,05 oldu.

Enflasyon martta, aylık yüzde 2,46 artarak yıllık 38,10 oldu.