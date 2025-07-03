Memur ve emeklinin zam oranı bugün netleşiyor

Türkiye İstatistik Kurumu, saat 10.00'da haziran ayı enflasyon verisini duyuracak.

Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklisi ile memur ve emeklisinin yılın ikinci 6 ayına ilişkin zammı belli olacak.

Zam oranı 65 yaş aylığı, evde bakım ve engelli aylıklarını da artıracak.

16 MİLYONA YAKIN EMEKLİ VAR

Türkiye'de 16 milyona yakın emekli bulunuyor.

3 milyon 716 bin kişi ise en düşükten emekli maaşı alıyor.

Çalışan emekli sayısı da 2 milyonun üzerinde...

Memur ve emeklisinin alacağı maaş zammı toplu sözleşme ve enflasyona göre belirleniyor.

En düşük emekli maaşı Ocak 2025 itibarıyla 14 bin 469 lira olarak uygulanıyor.

Şu ana kadar açıklanan enflasyon oranlarında 5 aylık farka göre emekliler en az yüzde 15,09 zam alacak.

NE KADAR ZAM ÖNGÖRÜLÜYOR?

Haziran ayı enflasyonunun 1 puan ila 2 puan arasında gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

1 puan gerçekleşmesi durumunda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 16, memur ve emeklisinin ise yüzde 15 artış alacağı tahmin ediliyor.

2 puan olursa SSK ve Bağ-Kur yüzde 17 memur ve emeklisi ise yüzde 16 seviyelerinde temmuz artışı alacaklar.