Örnek hesaplamalarla emekliye beklenen zam oranı

Yarın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), saat 10.00'da haziran ayı enflasyon verisini açıklayacak.

Böylece emekli maaşlarına yansıyacak 6 aylık enflasyon farkı belli olacak.

Bu farkla, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına uygulanacak yeni rakamlar ortaya çıkacak.

Türkiye'de toplam 16 milyona yakın emekli bulunuyor; 3 milyon 716 bin kişi ise en düşük emekli maaşı alıyor. Çalışan emekli sayısı da 4 milyonu aştı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI: 14 BİN 469 TL

En düşük emekli maaşı da Ocak 2025 itibarıyla 14 bin 469 TL olarak uygulanıyor.

Şu ana kadar açıklanan enflasyon oranlarında 5 aylık farka göre emekliler en az yüzde 15,09 zam aldı.

YARIN AÇIKLANACAK ENFLASYONA GÖRE EMEKLİ MAAŞI OLASILIKLARI

1. SENARYO

Yarın TÜİK'in açıklayacağı haziran enflasyon oranı yüzde 0,50 olursa, emeklilere yüzde 15,67 zam yansıyacak.

ÖRNEK HESAPLAMA

-Kök maaşı 10 bin TL, 1 bin 567 TL zamla 11 bin 567 TL'ye yükselecek ve en düşük maaş düzeyine çıkartılarak ödenecek.

-14 bin 469 TL, 2 bin 267,29 TL zamla birlikte 16 bin 736,29 TL'ye çıkacak. En düşük emekli maaşının son aşamasına Meclis'te kara verilecek ve yasalaşarak uygulanacak.

-20 bin TL, 3 bin 134 bin TL zamla 23 bin 134 TL'ye yükselecek.

2. SENARYO

Açıklanacak haziran enflasyon oranı yüzde 1 olursa, emeklilere yüzde 16,24 zam yansıyacak.

ÖRNEK HESAPLAMA

-Kök maaşı 10 bin TL, 1 bin 624 TL zamla 11 bin 624 TL'ye yükselecek ve en düşük maaş düzeyine çıkartılarak ödenecek.

-14 bin 469 TL, 2 bin 349,76 TL zamla birlikte 16 bin 818,76 TL'ye çıkacak. En düşük emekli maaşının son aşamasına Meclis'te kara verilecek ve yasalaşarak uygulanacak.

-20 bin TL, 3 bin 248 bin TL zamla 23 bin 248 TL'ye yükselecek.

3. SENARYO

Açıklanacak haziran enflasyon oranı yüzde 1,5 olursa, emeklilere yüzde 16,81 zam yansıyacak.

ÖRNEK HESAPLAMA

-Kök maaşı 10 bin TL, 1 bin 681 TL zamla 11 bin 681 TL'ye yükselecek ve en düşük maaş düzeyine çıkartılarak ödenecek.

-14 bin 469 TL, 2 bin 432,23 TL zamla birlikte 16 bin 901,23 TL'ye çıkacak. En düşük emekli maaşının son aşamasına Meclis'te kara verilecek ve yasalaşarak uygulanacak.

-20 bin TL, 3 bin 362 bin TL zamla 23 bin 362 TL'ye yükselecek.

4. SENARYO (TCMB PİYASA KATILIMCILARINA GÖRE)

Açıklanacak haziran enflasyon oranı yüzde 1,61 olursa, emeklilere yüzde 16,94 zam yansıyacak.

ÖRNEK HESAPLAMA

-Kök maaşı 10 bin TL, 1 bin 694 TL zamla 11 bin 694 TL'ye yükselecek ve en düşük maaş düzeyine çıkartılarak ödenecek.

-14 bin 469 TL, 2 bin 451,04 TL zamla birlikte 16 bin 920,04 TL'ye çıkacak. En düşük emekli maaşının son aşamasına Meclis'te kara verilecek ve yasalaşarak uygulanacak.

-20 bin TL, 3 bin 388 bin TL zamla 23 bin 388 TL'ye yükselecek.

5. SENARYO

Açıklanacak haziran enflasyon oranı yüzde 2 olursa, emeklilere yüzde 17,40 zam yansıyacak.

ÖRNEK HESAPLAMA

-Kök maaşı 10 bin TL, 1 bin 740 TL zamla 11 bin 740 TL'ye yükselecek ve en düşük maaş düzeyine çıkartılarak ödenecek.

-14 bin 469 TL, 2 bin 517,60 TL zamla birlikte 16 bin 986,60 TL'ye çıkacak. En düşük emekli maaşının son aşamasına Meclis'te kara verilecek ve yasalaşarak uygulanacak.

-20 bin TL, 3 bin 480 bin TL zamla 23 bin 480 TL'ye yükselecek.