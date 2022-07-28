Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan enflasyon raporu

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, 2022 yılı üçüncü enflasyon raporuna dair sunum yaptı. Kavcıoğlu, yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 42,8'den yüzde 60,4'e yükseldiğini açıkladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 2022 yılı üçüncü Enflasyon Raporu'nu, TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu açıkladı. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 60,4'e yükseldi. Önceki raporda tahmin yüzde 42,8'di.

Gıda enflasyonu tahmini arttı

Kavcıoğlu, açıkladığı enflasyon raporunda 2022 ve 2023 yılı enflasyon tahmini gıda fiyatları varsayımlarının yukarıya doğru güncellendiğini belirtti.



Enflasyonun 2022 yıl sonunda orta noktası ise yüzde 60,4 olmak üzere, yüzde 56,9 ile yüzde 63,9 aralığında olduğu aktarıldı.

2023 sonu için enflasyon tahmini yüzde 12,9'dan yüzde 19,2'ye çıkarıldı.

Merkez Bankası enflasyon raporu sunuldu - Video





"Rusya-Ukrayna savaşının olumsuz etkileri devam ediyor"

Toplantıda geçmiş üç aya dair değerlendirmeler aktarıldı. Bu aşamada Kavcıoğlu, yılın ilk çeyreğine gerçekleşen enerji maliyeleri ve Rusya-Ukrayna savaşının olumsuz etkilerinin devam ediyor olmasının küresel ekonomiler üzerinde bir risk oluşturduğunu belirtti.

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu konuşmasında, Türkiye ekonomisinin üretim, ihracat ve istihdamı artırmayı merkeze alan bir dönüşüm sürecinde olduğunu ve mayıs ayında sanayi üretiminin yıllık bazda 9,1 oranın güçlü bir artış kaydettiğini dile getirdi.

Kavcıoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar:

"Dünya ülkelerinin yıl sonu enflasyon tahminleri yukarıya doğru güncellendi. Küresel enflasyonun kalıcılığı yönündeki endişeler kuvvetlenmektedir.

Türkiye iki kez üst üste cari fazla verdi. Bu durum Türkiye için yeni bir başlangıca ve büyümeye işaret etmektedir.

Yatırım harcamaları devam etmektedir. Özellikle sanayi yatırılmarı istikrarlı bir şekilde büyümeye devam etmektedir. Yatırım yüzde 10,5 oranında büyümüştür.

Türkiye ekonomisinin istihdamı destekleyen makina ihracatı milli gelirden aldığı pay artmaktadır. Kalıcı fiyat istikrarına katkı sağlayacaktır.

Sanayi üretimi artmaktadır. Sanayi ciro endeksi ve kapasite kullanım oranları güçlenmektedir. Bu durum yatırım talebini desteklemektedir. Firmaların kapasite kullanım iştahını desteklemektir. Bu eğilim tüm sektörlere yayılarak güçleniyor.

Gelişmeler istihdama olumlu yansımaktadır. İşsizlik gerilemektedir. Mayıs ayında 30,8 milyon kişi istihdam etmektedir. Buna rağmen işsizlik de devam etmektedir.



Önemli ticaret ortaklarımız arasında rekorlar kırılmasında üç temel faktör var. Bunlar Türkiye'nin sahip olduğu avantajlar, ihracatçımızın uyum sağlama kapasitesi ve finans sektörünün uygun koşullar sağlamasıdır.

Enerji fiyatlarındaki yüksek seviyeler ve oynaklık fiyatlar üzerinde baskı oluşturmaya devam etmektedir.





Para politikasının amacı Liralaşmayı desteklemek



Kavcıoğlu, sunumunda, uygulanan para politikasına da değinerek politika faizinin sabit tutulmasına karar verildiğini belirterek, ticari kredilerdeki artışa makro ihtiyati tedbirlerin alındığını vurguladı. Zorunlu karşılık oranlarına dair yeni düzenlemeleri aktaran Kavcıoğlu, Liralaşma stratejisi doğrultusunda teminatlarda yapılan değişikliklere değindi. Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, faaliyetlerdeki amacın Türk Lirası'nın artırılması doğrultusunda hareket edildiğinin altını çizdi.