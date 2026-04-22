Merkez Bankası faiz kararını bugün açıklayacak

Yurt içinde piyasaların odağı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) bugün açıklayacağı faiz kararına çevrildi. Mart ayındaki son toplantıda politika faizi yüzde 37’de sabit tutulmuştu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan başkanlığındaki Para Politikası Kurulu (PPK), bugün yılın üçüncü toplantısını yapacak.
FAİZ KARARI BUGÜN BELLİ OLACAK
Toplantı ile birlikte faiz kararı saat 14.00’te kamuoyu ile paylaşılacak.
PPK BEKLENTİ ANKETİ SONUÇLANDI
Bugün yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik düzenlenen beklenti anketi, 37 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Beklenti anketine katılan ekonomistlerin 22’si politika faizinin sabit bırakılacağını öngörürken, 1’i 100 baz puan, 14’ü 300 baz puan artırım yapılacağını tahmin etti.
Ekonomistlerin nisan ayı PPK kararı beklentilerinin medyanı yüzde 37 ile politika faizinin sabit bırakılacağı yönünde oldu.
Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 33 olarak hesaplandı.