Merkez Bankası faizi kararı öncesinde piyasalar! 23 Ocak'ta altın, döviz

AA & Ensonhaber

Altının ons fiyatı dün yüzde 0,5 artışla 2 bin 767 dolardan kapanırken, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 2 bin 754 dolardan işlem görüyor.

Yurt içinde altın fiyatlarına bakıldığında ise dünkü seviyesini koruyarak 3 bin 158 lirada olduğu görüldü.

Gram altın: 3 bin 158 lira

Çeyrek altın: 5 bin 354 lira

Cumhuriyet altını: 21 bin 817 lira

Tam altın: 21 bin 419 lira

Yarım altın: 10 bin 710 lira

BORSA İSTANBUL

Yurt içinde dün alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,06 değer kazanarak 10.105,37 puandan tamamlarken, TCMB'nin para politikası kararları yatırımcıların odağında buluyor.

DÖVİZ

Dolar/TL, dün yüzde 0,1 yükselişle 35,6460'dan kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında yatay seyirle 35,6684 seviyesinden işlem görüyor.

Dolar: 35,6684 lira

Euro: 37,2271 lira

Sterlin: 44,0633 lira

BRENT PETROL

Brent petrolün varil fiyatı düşüşünü 6. işlem gününe taşırken dün yüzde 0,7 değer kaybıyla 78,3 dolardan günü tamamlamasının ardından yeni güne yüzde 0,4 düşüşle 78 dolardan başladı.

BITCOIN

Kripto para piyasasında en fazla işlem gören para birimi olan Bitcoin yüzde 2,80 ve 2 bin 945,4 dolar azalışla 102 bin 422,6 dolara geriledi.