Merkez Bankası finansal hizmetler güven endeksi azaldı

TCMB Finansal Hizmetler İstatistikleri ve Finansal Hizmetler Güven Endeksi, bir önceki aya göre 3,1 puan düşüş kaydederek 174,4 oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) düzenlediği 2021 yılı Kasım ayında Finansal Hizmetler Anketi sonuçlarının, finansal sektörde faaliyet gösteren 157 kuruluşun yanıtlarından elde edilerek değerlendirildiği aktarıldı.

2021 yılı Kasım ayında Finansal Hizmetler İstatistikleri ve Finansal Hizmetler Güven Endeksi’ni (FHGE), bir önceki aya göre 3,1 puan düşüş kaydederek 174,4 seviyesinde gerçekleşti.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son üç aydaki iş durumunun FHGE'yi artış yönünde etkilediği, son üç aydaki hizmetlere olan talep ile gelecek üç aydaki hizmetlere olan talep beklentisinin ise FHGE'yi azalış yönünde etkilediği görüldü.

SON ÜÇ AYDAKİ İŞ DURUMUNDA İYİLEŞME VAR

Merkez Bankası'nın verilerine göre, iş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre, son üç ayda iş durumunda iyileşme olduğu yönündeki değerlendirmelerin bir önceki aya kıyasla güçlendiği gözlendi. Son üç ayda hizmetlere olan talepte artış olduğu yönündeki değerlendirmeler ile gelecek üç ayda hizmetlere olan talepte artış olacağı yönündeki beklentilerin ise zayıfladığı görüldü.

2021 yılı Kasım ayında, "Finans ve Sigorta Faaliyetleri" sektöründe güven endeksleri alt sektörler itibarıyla değerlendirildiğinde, "66-Finansal Hizmetler ile Sigorta Faaliyetleri için Yardımcı Faaliyetler" sektöründe bir önceki aya göre 33,2 puanlık artış olduğu görülürken, "64-Finansal Hizmet Faaliyetleri (sigorta ve emeklilik fonları hariç)" ve "65-Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Fonları (zorunlu sosyal güvenlik hizmetleri hariç)" sektörlerinde bir önceki aya göre sırasıyla 3,3 ve 2,2 puanlık azalış olduğu gözlendi.