SON DAKİKA: TCMB, Aralık 2024 politika faizini yüzde 47,5’e düşürdü

Haber Merkezi

Son dakika haberine göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), aralık ayına ait bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını belirlendiği Para Politikası Kurulu (PPK) sonuçlandı.

Piyasalarda TCMB'nin politika faizinin oranının enflasyonun düşmesine paralel olarak düşürmesi beklentisi taşınıyordu.

Merkez bankası aralık ayında faizi 250 baz puan indirerek yüzde 50'den yüzde 47,5'e düşürdü.

"YURT İÇİ TALEP YAVAŞLAMAYI SÜRDÜREREK ENFLASYONDAKİ DÜŞÜŞÜ DESTEKLİYOR"

PPK metninde "Gecelik vadede borçlanma ve borç verme oranlarının bir hafta vadeli repo ihale faiz oranına kıyasla -/+ 150 baz puanlık bir marj ile belirlenmesine karar verilmiştir. Son çeyreğe ilişkin göstergeler yurt içi talebin yavaşlamayı sürdürerek enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelerde bulunduğunu göstermektedir." ifadesi ön plana çıktı.

FATİH KARAHAN, TOPLANTIYA BAŞKANLIK ETTİ

TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın başkanlık ettiği toplantıda alınan kararlar Merkez Bankası’nın internet sitesi üzerinden paylaşıldı.

POLİTİKA METNİ YAYINLANDI

Faiz oranı ile birikte Merkez Bankası’nın gelecek dönemde atacağı adımlara yönelik ipuçlarının yer aldığı politika metni de yayınlandı.

PARA POLİTİKASI KARARI METNİ

Karar metninde "Enflasyon ve enflasyonun ana eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecek ve Kurul, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanacaktır." denilerek, şu ifadeler kullanıldı:

Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 50’den yüzde 47,5’e indirilmesine karar vermiştir. Kurul ayrıca, operasyonel çerçevede değişikliğe giderek, Merkez Bankası gecelik vadede borçlanma ve borç verme oranlarının bir hafta vadeli repo ihale faiz oranına kıyasla -/+ 150 baz puanlık bir marj ile belirlenmesine karar vermiştir.

"ENFLASYONUN EĞİLİMİ DÜŞÜŞE İŞARET EDİYOR"

Enflasyonun ana eğilimi kasım ayında yataya yakın seyretmiştir. Öncü veriler aralık ayında ana eğilimde düşüşe işaret etmektedir. Son çeyreğe ilişkin göstergeler yurt içi talebin yavaşlamayı sürdürerek enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelerde bulunduğunu göstermektedir. Temel mal enflasyonu düşük seyretmeye devam ederken, hizmet enflasyonundaki iyileşme belirginleşmektedir. İşlenmemiş gıda enflasyonu önceki iki aydaki yüksek seyrin ardından aralık ayında ılımlı görünmektedir. Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları iyileşme eğilimi sergilemekle birlikte, dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam etmektedir.

"ENFLASYONUN EĞİLİMİ DÜŞÜŞE İŞARET EDİYOR"

Para politikasındaki kararlı duruş; yurt içi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile aylık enflasyonun ana eğilimini düşürmekte ve dezenflasyon sürecini güçlendirmektedir. Maliye politikasının artan eşgüdümü de bu sürece önemli katkı sağlayacaktır. Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir. Bu doğrultuda, politika faizinin seviyesi, enflasyon gerçekleşmeleri ve beklentileri göz önünde bulundurularak öngörülen dezenflasyon sürecinin gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirlenecektir. Kurul, kararlarını enflasyon görünümü odaklı, ihtiyatlı ve toplantı bazlı bir yaklaşımla alacaktır. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası araçları etkili şekilde kullanılacaktır

"PARASAL AKTARIM MEKANİZMASI İLAVE MAKROİHTİYATİ ADIMLARLA DESTEKLENECEK"

Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması durumunda parasal aktarım mekanizması ilave makroihtiyati adımlarla desteklenecektir. Likidite koşulları muhtemel gelişmeler göz önünde bulundurularak yakından izlenmektedir. Sterilizasyon araçları etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir.

"ENFLASYON HEDEFİ ORTA VADEDE YÜZDE 5"

Kurul, politika kararlarını parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de dikkate alarak, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir.

"FAİZ İNDİRİM KARARI PİYASAYA GÜVEN MESAJI VERDİ"

Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Finans Komisyonu Başkanı ve Ekonomist Dr. Selçuk Gülten, Ensonhaber'e özel yaptığı açıklamada Merkez Bankası'nın faiz kararının piyasalara güven mesajı verdiğini aktararak, şöyle konuştu:

Faiz indirimi beklentisi çok artmıştı. Bütün yabancı merkez bankalarının yılın son toplantısında faiz indirimi kararı alınmıştı. 100 ve 150 baz puan indirim dillendiriliyordu. Ama 250 baz puan en yüksek beklenti idi. Aslında bu karar bir güven mesajı da verdi.

"MERKEZ BANKASI 'ENFLASYONU DÜŞÜRECEĞİME İNANIYORUM' DEDİ"

Merkez Bankası, bu kakarla 'ben enflasyonu düşüreceğime inanıyorum' dedi. Büyük ihtimalle enflasyon yıl sonunda yüzde 45 olarak açıklanacak. Aslında TCMB biraz da ön almış oldu. Maaş zamlarından dolayı ocak ve şubatta enflasyon yüksek çıkar, faiz indirimi için mart ayını beklemesi gerekiyordu. Bu adımı erken atarak piyasaları rahatlatmış oldu. Yıl sonlarındaki hareketliliği önden öngören bir adım attı.

"KREDİYE ERİŞİM ARTACAK"

Kredi faizleri biraz daha düşeceğinden krediye ulaşımı artacak. Konut, taşıt ve ticari krediye ulaşım artacak. Tabii Merkez Bankası, bu arada da 'parasal sıkı duruşumu sürdüreceğim ve bundan sonra ihtiyatlı adımlar atacağım' diyor.

Bu yıl ABD Merkez Bankası (Fed) 3 kez faiz indirdi, Avrupa Merkez Bankası (ECB) da faiz indirdi. Onlarla en çok ayrışan ülke Türkiye idi. Piyasalarda 'Faiz indirim yapılacak mı, ne zaman yapılacak' gündemi de sona erdi. Bundan sonra TCMB, enflasyondaki kalıcılığa göre adamlarını atmaya devam edecek. 250 baz puanla biraz da iddialı olduğunu göstermiş oldu.

MEVDUAT FAİZİ GELİRİ OLANLAR AÇISINDAN FAİZ İNDİRİMİ

Selçuk Gülten, Merkez Bankası'nın mevduat faizi geliri olanlar açısından "hesabını bozup onunla başka bir yatırım yapayım" refleksini doğurmayacağını anlatarak, şu ifadeleri kullandı:

Mevduat faizlerinde düşüş olabilir, normaldir. 2,5 puanlık bir düşüşün, faiz geliri elde edenler üzerinde çok büyük bir etkisi olacağını sanmıyorum.

MERKEZ BANKASI'NIN FAİZ ADIMLARI

TARİH / FAİZ ORANLARI

24.02.2023 / 8.50

23.06.2023 / 15.00

21.07.2023 / 17.50

25.08.2023 / 25.00

22.09.2023 / 30.00

27.10.2023 / 35.00

24.11.2023 / 40.00

22.12.2023 / 42.50

26.01.2024 / 45.00

22.03.2024 / 50.00

26.12.2024 / 47,50

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