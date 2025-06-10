Merkez Bankası repo ihalelerinden faiz indirimi beklentisi doğdu

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 1 hafta vadeli 100 milyar TL tutarında 17 Haziran 2025 vadeli miktar yöntemli repo ihalesi açtı.

Uzmanlar, TCMB'nin adımının faiz indirimi için kesinlik anlamı taşımadığını ancak önemli bir sinyal olduğunu söyledi.

Diğer bir yandan ihalenin duyurulmasının ardından bankacılık endeksindeki yükseliş hızlandı.

FONLAMA TUTARI ARTTI

TCMB 22 Nisan'dan bu yana haftalık vadede 1 milyar TL fonlama yaparken bugün tutar 100 milyar TL'ye yükseldi.

Merkez Bankası'nın bu adımı, ekonomistlerce faiz indirimi sinyali olarak yorumlandı.