Merkez Bankası rezervleri 139,8 milyar dolara yükseldi Yayınlanan haftalık para ve banka istatistiklerine göre, Merkez Bankası'nın döviz ve altından oluşan toplam rezervleri 12 Ocak haftasında artışa geçti.

AA

Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrasında yürütülen para politikasına göre rezerv artışı odağa alınmıştı.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), haftalık rezervlerini paylaşıldı.

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 12 Ocak haftasında bir önceki haftaya kıyasla 187 milyon dolar artışla 139 milyar 612 milyon dolardan 139 milyar 799 milyon dolara yükseldi.

Brüt döviz rezervleri yükseldi

TCMB'nin haftalık para ve banka istatistiklerine göre, 12 Ocak itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 17 milyon dolar artışla 91 milyar 990 milyon dolara yükseldi.

Brüt döviz rezervleri, 5 Ocak'ta 91 milyar 973 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Altın rezervleri arttı

Bu dönemde altın rezervleri 172 milyon dolar artışla 47 milyar 638 milyon dolardan 47 milyar 810 milyon dolara çıktı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)