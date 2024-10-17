Merkez Bankası rezervleri 157,4 milyar dolar oldu

Haber Merkezi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini paylaştı.

Merkez'in toplam rezervleri 156 milyar 315 milyon dolardan, 1 milyar 71 milyon dolar artışla 157 milyar 386 milyon dolara yükseldi.

REZERVLER REKORA YAKLAŞTI

Merkez'in rezervleri en son 27 Eylül'de 157 milyar 390 milyon dolarla rekor kırmıştı. Bugün açıklanan veri ile Merkez Bankası rezervleri rekor seviyeye yaklaşmış oldu.

ALTIN REZERVLERİ

Altın rezervleri 63 milyar 553 milyon dolardan 63 milyar 743 milyon dolara yükseldi.

DÖVİZ REZERVLERİ

Döviz rezervi ise 92 milyar 762 milyon dolardan 93 milyar 643 milyon dolara yükseldi.