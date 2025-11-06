Merkez Bankası rezervleri 183,6 milyar dolar oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Rezervler 31 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 908 milyon dolar azalarak 183 milyar 598 milyon dolar oldu.

BRÜT DÖVİZ REZERVLERİ

Buna göre, 31 Ekim itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 456 milyon dolar azalışla 80 milyar 382 milyon dolara geriledi.

Brüt döviz rezervleri, 24 Ekim'de 80 milyar 838 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

ALTIN REZERVLERİ

Bu dönemde altın rezervleri de 1 milyar 452 milyon dolar düşüşle 104 milyar 667 milyon dolardan 103 milyar 215 milyon dolara indi.

TOPLAM REZERVLER

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 31 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 908 milyon dolar azalışla 185 milyar 506 milyon dolardan 183 milyar 598 milyon dolara geriledi.