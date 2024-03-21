Merkez Bankası rezervleri açıklandı: 127,9 milyar dolar Merkez Bankası'nın altın rezervleri artışa devam ederken döviz rezervleri ise geriledi. Bu durum toplam rezervlere azalış şeklinde yansıdı.

AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), 15 Mart haftasına ait haftalık para ve banka istatistikleri açıklandı.

Merkez Bankası toplam rezervleri yakından takip ediliyor.

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 636 milyon dolar düşüşle 130 milyar 533 milyon dolardan 127 milyar 897 milyon dolara geriledi.

Brüt döviz rezervleri azaldı

Buna göre, 15 Mart itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 2 milyar 894 milyon dolar azalışla 74 milyar 891 milyon dolara düştü.

Brüt döviz rezervleri, 8 Mart'ta 77 milyar 785 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Altın rezervleri arttı

Bu dönemde altın rezervleri, 258 milyon dolar artışla 52 milyar 748 milyon dolardan 53 milyar 6 milyon dolara yükseldi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)