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    Merkez Bankası rezervleri geriledi

    Merkez Bankası'nın altın ve döviz varlığından oluşan resmi rezervleri her hafta kamuoyu ile paylaşılıyor. Bu hafta da rezervlerin gerileyerek 102,5 milyar dolara indiği açıklandı.
    • 16.06.2022 - 16:20
    • Güncelleme : 16.06.2022 - 16:56
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    Merkez Bankası rezervleri geriledi

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayınlandı. Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 10 Haziran haftasında, bir önceki haftaya göre 228 milyon dolar azalarak 102 milyar 513 milyon dolara geriledi.

    Brüt döviz rezervleri 672 milyon dolar azaldı

    Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 672 milyon dolar azalarak 60 milyar 788 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 3 Haziran'da 61 milyar 460 milyon dolar seviyesindeydi.

    Altın rezervleri 445 milyon dolar arttı

    Söz konusu dönemde altın rezervleri, 445 milyon dolar artışla 41 milyar 280 milyon dolardan 41 milyar 725 milyon dolara çıktı.

    Merkez Bankası rezervleri geriledi #1

    Rezervler toplam 228 milyon dolar azaldı

    Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 10 Haziran haftasında, bir önceki haftaya kıyasla 228 milyon dolar azalarak 102 milyar 741 milyon dolardan 102 milyar 513 milyon dolara indi.

    TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

    Rezervler


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