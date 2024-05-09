Merkez Bankası rezervleri yükseldi TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre Merkez Bankası rezervleri yaklaşık 126,9 milyar dolar oldu.

AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri, hedeflerin doğrultusunda artışa geçti.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 3 Mayıs haftasına ait haftalık para ve banka istatistiklerine göre, bir önceki haftaya göre 2 milyar 775 milyon dolar artarak 124 milyar 80 milyon dolardan 126 milyar 855 milyon dolara çıktı.

Merkez Bankası'nın rezervleri döviz ve altın varlıklarının toplamından oluşuyor.

Brüt döviz rezervleri arttı

Buna göre, 3 Mayıs itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 4 milyar 181 milyon dolar artışla 69 milyar 148 milyon dolara yükseldi.

Brüt döviz rezervleri, 26 Nisan'da 64 milyar 967 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Altın rezervleri azaldı

Bu dönemde altın rezervleri 1 milyar 406 milyon dolar azalışla 59 milyar 113 milyon dolardan 57 milyar 707 milyon dolara geriledi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)