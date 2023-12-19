Merkez Bankası rezervlerinde yeni rekor bekleniyor Bankacılar, haftalık olarak açıklanan TCMB rezervlerinde bu hafta da artış yaşanmasını bekliyor. Reuters'in yaptığı araştırmaya göre toplam rezervler haftalık 1 milyar doların üzerinde artarak yaklaşık 142,5 milyar dolara dayanacak.

REUTERS

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık banka ve para istatistiklerini her hafta perşembe günü saat 14.30'da açıklıyor.

Son açıklanan rakama göre rezervler, mayıs sonundan bu yana 42,9 milyar dolar artarak 141,4 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkmıştı.

Bankacılar, dolar ve altın rezervlerinden oluşan toplam rezervin içinde bulunduğumuz haftada da artmasını bekliyor.

Rezervlerin 1,1 milyarla 1,3 milyar dolar arasında artması bekleniyor

Reuters'ın hesaplamalarına başvurduğu bankacılar, 8 Aralık ile biten hafta 141 milyar 370 milyon dolar olarak açıklanan toplam rezervlerde 15 Aralık haftasında 1,1 milyarla 1,3 milyar dolar arasında artış gerçekleştiğini hesapladı.

Beklenti toplam rezervlerin 142,5 milyar dolara çıkması

Bankacıların hesaplamalarına göre, Merkez Bankası'nın toplam rezervleri geçen hafta 1 milyar doların üzerinde artacak. Hesaplamalara göre toplam rezervler yaklaşık 142,5 milyar dolarla yeni tarihi zirvesine yükselecek.