Merkez Bankası yeni banknotları piyasaya sürdü

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), E9 Emisyon Grubu VI. tertip 100 TL ve VII. tertip 10 TL banknotları bugünden itibaren tedavüle vereceğini duyurdu.

Yeni banknotlarda TCMB Başkanı Fatih Karahan, Başkan Yardımcısı Hatice Karahan ve Başkan Yardımcısı Osman Cevdet Akçay'ın imzaları bulunuyor.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

TCMB'nin konu ile ilgili ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

10 VE 100 LİRADA YERİ İMZALAR

Buna göre, halen tedavülde bulunan E9 Emisyon Grubu önceki tertip banknotlara kıyasla, VI. tertip 100 TL ve VII. tertip 10 TL banknotlardaki imzalar Başkan Dr. Fatih Karahan ile birlikte; 100 TL banknotlarda Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hatice Karahan’a, 10 TL banknotlarda Başkan Yardımcısı Dr. Osman Cevdet Akçay’a ait olacak şekilde yeniden düzenlendi.

BANKNOTLARIN TASARIMINDA SADECE İMZALAR DEĞİŞİYOR

Söz konusu banknotlar, üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından önceki tertiplerle tamamen aynı olacak.

Yeni tertip banknotlar önceki tertip banknotlar ile birlikte tedavül edecek.