Merkez Bankası'ndan borç verme faizi kararı

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bugün Para Politikası Ara Toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantışa TCKB Başkanı Yaşar Fatih Karahan (Başkan) ve Osman Cevdet Akçay, Elif Haykır Hobikoğlu, Hatice Karahan, Fatma Özkul katıldı.

Toplantıda; Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranının yüzde 46’ya yükseltilmesine karar verildi.

POLİTİKA FAİZİ SABİT KALDI

Politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 42,5’te, Merkez Bankası gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 41’de sabit tutuldu.

PİYASADAKİ GELİŞMELER DEĞERLENDİRİLDİ

Merkez Bankası'nın "Para Politikası Kurulu Ara Toplantı" kararı şöyle:

Para Politikası Kurulu (Kurul), finansal piyasalardaki gelişmeleri değerlendirmek üzere toplanmıştır. Söz konusu gelişmelerin enflasyon görünümü açısından oluşturabileceği riskler değerlendirilerek, sıkı parasal duruşu destekleyici tedbirler alınmıştır.

GECELİK VADEDE BORÇ VERME FAİZ ORANI YÜZDE 46’YA YÜKSELTİLDİ

Bu doğrultuda Kurul, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranının yüzde 46’ya yükseltilmesine karar vermiştir. Politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 42,5’te, Merkez Bankası gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 41’de sabit tutmuştur.

"TL VE DÖVİZ LİKİDİTESİNE YÖNELİK TEDBİRLER ALINDI"

Ayrıca, piyasadaki oynaklığı sınırlamak üzere TL ve döviz likiditesine yönelik tedbirler alınmıştır. Finansal piyasaların etkin işleyişinin sürdürülmesi amacıyla gerekli görülmesi halinde ek önlemler alınacaktır.

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