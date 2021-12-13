- Haberler
- Ekonomi Haberleri
- Merkez Bankası’ndan dördüncü müdahale
Merkez Bankası’ndan dördüncü müdahale
Döviz kurlarında yeni rekorlar gelirken Merkez Bankası döviz satarak bir kez daha müdahale etti. Müdahale haberiyle birlikte dolarda 14,32 seviyesi görüldü.
- AA
- 13.12.2021 - 12:54
- Güncelleme : 13.12.2021 - 13:04
Merkez Bankası (TCMB), faiz indirimleriyle sıçrattığı döviz kurlarına bugün bir kez daha müdahale ediyor.
Bankadan yapılan açıklamada “Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir” denildi.
Banka, 1 Aralık, 3 Aralık ve 10 Aralık tarihlerinde de piyasaya doğrudan döviz satarak döviz kurlarına müdahale etmişti.
14,32 SEVİYESİNE GERİLEDİ
Bugün dolar/TL’de, 14,75 ve 14,99’luk rekorlar görülmüştü.
Müdahaleyle birlikte dolar kurunda dalgalanma yaşanıyor.
Müdahale haberinin hemen öncesinde 14,58 olan kurda, müdahale haberiyle birlikte 14,32 seviyesi görüldü.
Dolar kuru 14 liranın üzerine çıktı