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Merkez Bankası’ndan dördüncü müdahale

Merkez Bankası’ndan dördüncü müdahale

Döviz kurlarında yeni rekorlar gelirken Merkez Bankası döviz satarak bir kez daha müdahale etti. Müdahale haberiyle birlikte dolarda 14,32 seviyesi görüldü.