Merkez Bankası'ndan piyasadaki hareketliliğe ilişkin açıklama

Merkez Bankası, döviz kurlarındaki hareketliliğe ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Döviz piyasalarında iktisadi temellerden tamamen uzak, sağlıksız fiyat oluşumları gözlemlenmektedir" denildi.

Türkiye bugünü döviz kurlarının piyasaları altüst etmesiyle kapatıyor.

Doların 13 liranın üzerine çıktığı, euronun 15 liraya dayandığı günde, beklenen açıklama Merkez Bankası'ndan geldi.

TCMB, döviz kurlarındaki hareketliliğe ilişkin yaptığı açıklamada, kur seviyesine ilişkin bir taahhüdünün olmadığını belirtti.

“DÖVİZ KURLARI ARZ VE TALEP KOŞULLARINCA BELİRLENMEKTEDİR”

Merkez Bankası'nın açıklamasının tamamı şu şekilde;

“Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın uygulanmakta olan dalgalı kur rejimi altında kur seviyesine ilişkin bir taahhüdü yoktur.

Döviz kurları, serbest piyasa dinamiklerince arz ve talep koşullarınca belirlenmektedir.

"SAĞLIKSIZ FİYAT OLUŞUMLARI GÖZLEMLENMEKTEDİR"



Merkez Bankası belli koşullar altında kalıcı yön amacı taşımadan sadece aşırı oynaklığa müdahale edebilmektedir. Döviz piyasalarında gerçekçi olmayan ve iktisadi temellerden tamamen uzak, sağlıksız fiyat oluşumları gözlemlenmektedir.

"OLASI KAYIPLARA KARŞI..."

Şirketlerimiz ve vatandaşlarımızın aşırı oynak piyasa koşullarında iktisadi temellerden tamamen uzak değerlerden işlem yaparak olası kayıplara karşı uyarılması lüzumu üzerine bu açıklamaya gerek duyulmuştur.”